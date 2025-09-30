ニューストップ > 恋愛ニュース > 絶妙な「彼氏いないアピール」9パターン 「週末に予定がない」ことを… 女友達・男友達 男の本音 モテ女子・男子 恋愛テクニック 恋愛コラム 女子コラム オトメスゴレン 絶妙な「彼氏いないアピール」9パターン 「週末に予定がない」ことを強調 2025年9月30日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女子の絶妙な「彼氏いないアピール」について、10〜20代の独身男性に聞いた 週末に予定がないことを強調する、パソコンのセッティングができないと言う メールの相手がほしいと言う、女子校育ちで恋愛に縁遠いことを話すなど 記事を読む おすすめ記事 『報ステ』大越キャスター “偏向” 騒動の収まらぬ余波…「うさん臭くて」世論調査にまで批判相次ぐ事態に 2025年9月30日 20時9分 〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 2025年9月30日 17時40分 《クワで元妻を襲い殺人未遂》「ハッシーの足下に40cm×80cmの血だまりが…」駆けつけた警察官が現場で見た異様な光景【橋本崇載被告・初公判】 2025年9月30日 16時29分 “1時間ほぼ無言”にファンから不満…横山裕『しゃべくり007』出演で後輩アイドル参上も、“一般人の同級生”にフォーカス 2025年9月30日 17時28分 カズレーザー、体調不良で『Qさま』棄権…前日に生放送2本、当日は冠番組MCで結婚後も変わらぬ多忙ぶり 2025年9月30日 20時19分