「もしかして重い女？」と彼氏に警戒される交際初期の一言９パターン
「精神的に重い女」は、その面倒くささから男子に避けられがちな存在です。では、具体的にどんな発言が、悪い意味で彼氏をドキッとさせるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性344名に聞いたアンケートを参考に「『もしかして重い女!?』と彼氏を警戒させる交際初期の一言」をご紹介します。
【１】「それ誰なの？」と、仕事相手の女性にも嫉妬する
「同僚にまで嫉妬するなんてどうかしてるよ」（20代男性）というように、焼きもちも度を越すと、彼氏を困惑させてしまうでしょう。SNSの女友達をいちいち気にするのも、同じ理由で我慢したほうがよさそうです。
【２】「どうしてメールくれないの？」と、マメな連絡を要求する
「束縛されるのは嫌い」（20代男性）というように、頻繁に連絡を取ることを、うざったいと感じる男性もいます。特に社会人の男性は、物理的に時間が取れない場合もあるので、少し大目に見てあげてはいかがでしょうか。
【３】「毎日○○すること」と、勝手に二人のルールを決める
「正直面倒くさい」（10代男性）というように、あれこれ交際のルールを押し付けると、彼氏に窮屈な思いをさせてしまうでしょう。「毎日○○したいな」などとかわいく要望を伝えれば、自発的に努力してくれるかもしれません。
【４】「私のこと好き？」と、毎日のように聞く
「気持ちを試されてるみたい。不安なのかな」（20代男性）というように、特に日本人の男性は愛情表現が苦手な人も多いので、言葉を求めるのは酷かもしれません。自分から「大好き！」と言えば、快く「オレも好きだよ」と返してくれるのではないでしょうか。
【５】「ケータイ貸して」と、当たり前のようにチェックする
「そんなに心配？ちょっと怖いかも」（20代男性）というように、しつこくケータイを見たがると、「独占欲が強い子」と判断されるおそれがあります。とはいえ、こっそり盗み見するとバレたときに信用まで失うので、内緒で覗くのはやめたほうがよさそうです。
【６】「友達に会って」と、交際をオープンにしようとする
「安定してからでもいいんじゃない？」（20代男性）というように、早い時期に友達に紹介されると、「外堀を埋められているようだ」と歓迎しない男性もいるようです。SNSなどで交際宣言を出すのも、彼氏の了解をとってからのほうがいいでしょう。
【７】「どうせ私なんか」と、小さなことでいちいち落ち込む
「暗くなられると困る」（10代男性）というように、情緒不安定な面を見せると、彼氏に「重い」と思われそうです。ケンカをしても、できるだけ早く気持ちを切り替えるよう心がけたほうが、お互いに気分よくいられるのではないでしょうか。
【８】「浮気したら○○」と、何もないのに牽制する
「やってもないこと言われてもなぁ（苦笑）」（20代男性）というように、「もしやったら…」と浮気の罰を宣告するのは、彼氏を不必要に怖がらせるだけでしょう。ただし、疑惑がある場合は「浮気は絶対に許せない」程度の発言をしてもいいかもしれません。
【９】「将来的には…」と、ことあるごとに結婚をちらつかせる
「結婚の話は早すぎるでしょ」（20代男性）というように、交際して間もない時期にあまり先の話をすると、彼氏にプレッシャーを感じさせてしまうかもしれません。分厚いウエディング雑誌を読んだりするのも、無言の圧力になるのでやめたほうがいいでしょう。
束縛や嫉妬、不安を前面に押し出したような発言が、彼氏を警戒させる原因になるようです。お互いの性格をよく把握していない交際初期は、発言を大げさに捉えがちなので、一言一言に慎重になったほうがいいでしょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計344名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
