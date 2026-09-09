【肩のゴリゴリ】ストレートネック、顔のたるみ、ほうれい線！肩甲骨がガチガチな人は今すぐこれやって！
YouTubeチャンネル「美容整体のうちやま先生。【プラスフィール】」が、「【肩のゴリゴリ】ストレートネック、顔のたるみ、ほうれい線！肩甲骨がガチガチな人は今すぐこれやって！」と題した動画を公開しました。本動画では、ガチガチに固まった肩甲骨をほぐし、顔のたるみやストレートネックなどの不調を改善するためのセルフケアを紹介しています。
冒頭でうちやま先生は、肩を回した時の「ゴリゴリ」という音や動きの悪さは体からのSOSだと説明。日常の姿勢の崩れから肩甲骨周りの筋肉が固まると、首や顔の筋肉まで下に引っ張られ、ほうれい線など老け見えの原因になると指摘しています。
プログラムは、肩を前後に回して状態を確認するウォーミングアップからスタート。最初のケアでは、肩を思い切り上げて一気に脱力する動作を繰り返し、肩甲骨の動きを阻害する僧帽筋の緊張をほぐします。続いて、体の前で腕をクロスさせて肘を掴み、左右交互に肘を上げることで肩甲骨をしっかりと上に引き上げます。
さらに、拳を左右の脇の下に挟み込んで強く閉じる動きを実践。巻き肩や猫背の原因となる脇の筋肉を拳で直接ほぐしていきます。動画の後半では、肩の前側の筋肉（三角筋）を指で強くつまんで筋膜の癒着を剥がすケアや、両腕を真横に開いて大きくねじる動作を行い、肩甲骨の本来の動きを取り戻すアプローチが実演されました。
動画の終盤、再び肩や顔の状態をチェックすると「しっかり引き上がってる」とその即効性を確認。「10日間続けてもらえば肩甲骨が完全にほぐれます」と効果を強調しています。スキマ時間で手軽にできるこのセルフ美容整体術を、日々の若返り習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。
冒頭でうちやま先生は、肩を回した時の「ゴリゴリ」という音や動きの悪さは体からのSOSだと説明。日常の姿勢の崩れから肩甲骨周りの筋肉が固まると、首や顔の筋肉まで下に引っ張られ、ほうれい線など老け見えの原因になると指摘しています。
プログラムは、肩を前後に回して状態を確認するウォーミングアップからスタート。最初のケアでは、肩を思い切り上げて一気に脱力する動作を繰り返し、肩甲骨の動きを阻害する僧帽筋の緊張をほぐします。続いて、体の前で腕をクロスさせて肘を掴み、左右交互に肘を上げることで肩甲骨をしっかりと上に引き上げます。
さらに、拳を左右の脇の下に挟み込んで強く閉じる動きを実践。巻き肩や猫背の原因となる脇の筋肉を拳で直接ほぐしていきます。動画の後半では、肩の前側の筋肉（三角筋）を指で強くつまんで筋膜の癒着を剥がすケアや、両腕を真横に開いて大きくねじる動作を行い、肩甲骨の本来の動きを取り戻すアプローチが実演されました。
動画の終盤、再び肩や顔の状態をチェックすると「しっかり引き上がってる」とその即効性を確認。「10日間続けてもらえば肩甲骨が完全にほぐれます」と効果を強調しています。スキマ時間で手軽にできるこのセルフ美容整体術を、日々の若返り習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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