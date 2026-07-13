「朝は食欲がないから食べない」は逆効果？夏に見直したい“朝ごはん”の習慣
暑い朝は、目は覚めても「何も食べる気がしない」と感じることってあるはず。冷蔵庫を開けても食べたいものが思い浮かばず、アイスコーヒーだけで家を出てしまうこともあるでしょう。
暑さで食欲が落ちやすい夏は、朝ごはんを後回しにしがちな季節。しかし、その習慣が続くと、その後の食事リズムが乱れ、昼食で食べ過ぎたり、間食が増えたりしやすくなることがあります。意識したいのは、たくさん食べることではありません。「朝ごはんをゼロにしないこと」です。その小さな習慣が、1日の食事リズムを整える第一歩になります。
朝食を抜くと、お昼以降に食べ過ぎやすくなる？
朝は何も食べなかったのに、お昼になると一気にお腹が空いてしまうことありませんか？朝から何も食べずに過ごす時間が長くなると、昼食で食べ過ぎたり、夕方に強い空腹を感じて間食が増えたりすることがあります。その結果、１日の食事量が安定しにくくなり、ダイエットのリズムも崩れやすくなります。
飲み物だけで済ませていない？
冷蔵庫を開けても、しばらく何を食べようか決められず、そのままアイスコーヒーだけで家を出てしまう朝もあるでしょう。もちろん、水分補給は大切。ただ、飲み物だけでは昼前に空腹を感じやすくなり、その後の食べ過ぎにつながることがあります。
そんな日は、「しっかり食べなければ」と考える必要はありません。ヨーグルトやゆで卵、バナナなど、食べやすいものを一つ選ぶだけでも十分。朝ごはんをゼロにしないことが、その後の食事リズムを整える第一歩になります。
▲朝ごはんを「ゼロにしない」ことから始めてみましょう
続けられる朝ごはんが一番いい
「今日はヨーグルトだけ」「今日はゆで卵だけ」。そんな朝があっても構いません。大切なのは、毎朝完璧な朝食を用意することではなく、食欲や予定に合わせて無理なく食べられるものを選び、「朝ごはんをゼロにしないこと」です。毎日同じメニューである必要も、栄養バランスを完璧に整える必要もありません。続けられる形を見つけることが１日の食事リズムを整え、無理のないダイエット習慣につながっていきます。
食欲が落ちやすい夏、「今日は何も食べなくてもいいかな」と思う朝は、無理をしてたくさん食べようとする必要はありません。ヨーグルトやゆで卵、バナナなど、食べやすいものを一つ取り入れるだけでも十分です。朝ごはんで差がつくのは、一度にたくさん食べることではなく、「朝ごはんをゼロにしないこと」。冷蔵庫を開けたら、まずは食べられそうなものを一つ選ぶことから取り組んでいきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼「ヘルシーだから大丈夫」は落とし穴かも。夏に食べ過ぎやすい“要注意な食べもの”とは