【ゴディバ】復刻ショコリキサーを買うと、もう1杯無料に！7月14日までお得に楽しめるよ

ゴディバ ジャパンは、2026年7月1日から14日まで「ショコリキサー Buy One Share One キャンペーン」を実施中です。

ショコリキサーの原点の復刻フレーバー2種が対象

ゴディバ創業100周年を記念して、「ショコリキサー」の原点となった2種類の復刻フレーバーを数量限定で発売。それに合わせ、ショコリキサーを1杯飲んで、もう1杯をシェアできるキャンペーンを、全国のショコリキサー取扱店で実施しています。

7月14日までに、対象のショコリキサーを購入すると、同じドリンクを無料で楽しめる引換券（レシート）がもらえます。

■対象商品

・ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス

ベルギー産ダークチョコレートの芳醇な香りを存分に楽しめる原点の1杯。ショコリキサー発売当初の人気ナンバーワンフレーバーとのこと。

・ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス

ベルギー産ミルクチョコレートの甘美な味わいを堪能できます。

内容量は各270ml、価格は各750円。どちらもレギュラーサイズです。

無料引換券は購入店舗のみ当日限り有効。対象商品を複数購入した場合は、購入の点数分が無料引換券として使えます。

対象商品は追加トッピング、チョコレートカップのオプション、クーポン・割引や優待との併用、ゴディバクラブ特典のサイズアップやポイント交換、Eギフトチケットは利用できません。

無料引換券の商品はGODIVA Clubポイント、アプリスタンププログラムの対象外です。

一部店舗ではショコリキサーの全種類を取り扱っていない場合があります。

時間帯によって提供までに時間を要する場合や、ドリンクの提供時間が限定されている場合があります。

キャンペーンの期間および内容が予告なく変更・終了する場合があります。

そのほか、詳しくはキャンペーン特設サイトで確認できます。

百貨店内店舗など一部取り扱いのない店舗があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部