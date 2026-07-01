【ゴディバ】復刻ショコリキサーを買うと、もう1杯無料に！7月14日までお得に楽しめるよ
ゴディバ ジャパンは、2026年7月1日から14日まで「ショコリキサー Buy One Share One キャンペーン」を実施中です。
ショコリキサーの原点の復刻フレーバー2種が対象
ゴディバ創業100周年を記念して、「ショコリキサー」の原点となった2種類の復刻フレーバーを数量限定で発売。それに合わせ、ショコリキサーを1杯飲んで、もう1杯をシェアできるキャンペーンを、全国のショコリキサー取扱店で実施しています。
7月14日までに、対象のショコリキサーを購入すると、同じドリンクを無料で楽しめる引換券（レシート）がもらえます。
■対象商品
・ショコリキサー ダークチョコレート デカダンス
ベルギー産ダークチョコレートの芳醇な香りを存分に楽しめる原点の1杯。ショコリキサー発売当初の人気ナンバーワンフレーバーとのこと。
・ショコリキサー ミルクチョコレート デカダンス
内容量は各270ml、価格は各750円。どちらもレギュラーサイズです。
無料引換券は購入店舗のみ当日限り有効。対象商品を複数購入した場合は、購入の点数分が無料引換券として使えます。
対象商品は追加トッピング、チョコレートカップのオプション、クーポン・割引や優待との併用、ゴディバクラブ特典のサイズアップやポイント交換、Eギフトチケットは利用できません。
無料引換券の商品はGODIVA Clubポイント、アプリスタンププログラムの対象外です。
一部店舗ではショコリキサーの全種類を取り扱っていない場合があります。
時間帯によって提供までに時間を要する場合や、ドリンクの提供時間が限定されている場合があります。
キャンペーンの期間および内容が予告なく変更・終了する場合があります。
そのほか、詳しくはキャンペーン特設サイトで確認できます。
百貨店内店舗など一部取り扱いのない店舗があります。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部