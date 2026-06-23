全国の郵便局で買える！世代を超えて愛される水森亜土ちゃんの限定グッズ4アイテムを全紹介
全国約2000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」では、2026年6月26日(金)から郵便局限定の「水森亜土」グッズの展開をスタートする。亜土ちゃんのレトロで可憐な世界観に魅了されているすべての世代におすすめしたい、全4アイテムのラインナップを紹介しよう！
【写真】郵便局限定発売の水森亜土ちゃんグッズを見る
ポケットが2つ付いた「2ジップショルダーバッグ」(1600円)は、表と裏で異なる絵柄が楽しめる。花で飾られたブランコに乗ったロマンチックなレディがメインの表、キュートな猫が描かれた裏と、ファッションに合わせて使い分けるのも一興！
レザー見えする「スクエアポーチ」(990円)は、内側の生地まで亜土ちゃんのイラストがいっぱい！コスメやちょっとした小物を入れるのにぴったりなサイズ感で、仕分け用の内ポケットも便利だ。
「一筆箋」(690円)は、2柄のデザインが各30枚入り。横書き、縦書きと両方のデザインがあるので、TPOに合わせて使い分けられるのもうれしい！表紙と裏表紙のデザインにまでこだわりを感じさせるアイテム。
それぞれ絵柄の異なる5枚のステッカーが入った「ステッカーセット」(600円)は、使うのが惜しくなるほどのかわいさ！存在感のある大きさで、手紙や手帳に貼ると雰囲気が一変。使う用、保存用と複数セットを買っておきたくなる一品だ。
幅広い世代から愛される亜土ちゃんのアートを、ほかでは手に入らない郵便局限定のアイテムでゲットするチャンス。最寄りの郵便局でぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
【写真】郵便局限定発売の水森亜土ちゃんグッズを見る
ポケットが2つ付いた「2ジップショルダーバッグ」(1600円)は、表と裏で異なる絵柄が楽しめる。花で飾られたブランコに乗ったロマンチックなレディがメインの表、キュートな猫が描かれた裏と、ファッションに合わせて使い分けるのも一興！
レザー見えする「スクエアポーチ」(990円)は、内側の生地まで亜土ちゃんのイラストがいっぱい！コスメやちょっとした小物を入れるのにぴったりなサイズ感で、仕分け用の内ポケットも便利だ。
「一筆箋」(690円)は、2柄のデザインが各30枚入り。横書き、縦書きと両方のデザインがあるので、TPOに合わせて使い分けられるのもうれしい！表紙と裏表紙のデザインにまでこだわりを感じさせるアイテム。
それぞれ絵柄の異なる5枚のステッカーが入った「ステッカーセット」(600円)は、使うのが惜しくなるほどのかわいさ！存在感のある大きさで、手紙や手帳に貼ると雰囲気が一変。使う用、保存用と複数セットを買っておきたくなる一品だ。
幅広い世代から愛される亜土ちゃんのアートを、ほかでは手に入らない郵便局限定のアイテムでゲットするチャンス。最寄りの郵便局でぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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