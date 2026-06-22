【ブラック企業】所属長、部長、そしてチームメンバー…何人の許可が必要なの？たかが有給取得の道のりが遠すぎる【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。ブラック企業で勤務した体験談をリアル＆コミカルに描き、社会人なら一度は知っておきたい作品ばかりだ。今回は、ウォーカープラスにて反響の高かった3作品を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに実際に会社で有給申請したときの心境についても聞いた。
一般的に、有給休暇を取得する際は上司へ事前に申請し、業務への影響がないよう調整を行ったうえで承認を受けるケースが多い。有給休暇は労働者に認められた権利であり、取得理由を詳細に説明する必要はないとされている。
しかし、本作「ブラック企業の日常」の作者であるしゃけなかほいさんが勤務していた会社では事情が異なっていた。私用のため平日に1日の有給休暇を取得しようとしたところ、希望日の約1カ月前から申請手続きが始まり、所属長や事業部長への申請に加え、複数の承認を経なければならなかったという。
「この会社では有給申請の作業が大変で、いちいち理由も聞かれるので本当に疲れます。身内の不幸などの理由がないかぎり、有給は使えなかったと思います」としゃけなかほいさんは当時を振り返った。
そのほかにも、朝の時点で退勤時間を記入させられたうえ、サービス残業が常態化していたほか、始業前の掃除当番のために早朝出社を求められるなど、まさに「ブラック」と呼ばれる職場環境だったことがうかがえる。
ブラック企業で働く日常がコミカルなタッチで描かれている一方、その内容は考えさせられるものばかり。同じような職場環境を経験したことがある人なら、思わず共感してしまうかもしれない。気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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