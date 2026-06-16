「推し活」の次は「コミュ活」!?多様なつながりを生み出す「Peatix コミュニティアワード 2026」をレポート
近年「推し活」がすっかり定着しているが、その熱量は今、共通の趣味や目的で集まり、参加者同士で新たな価値を創り出すコミュニティ活動「コミュ活」へとシフトしつつある。
【写真】「お散歩IPPO」の受賞式の様子
そんな日本社会の“今”を示すイベントとして、2026年5月27日に「Peatix コミュニティアワード 2026」が開催された。今回は、その様子をレポートする。
■「Peatix コミュニティアワード 2026」とは？
イベント・コミュニティのプラットフォーム「Peatix」を運営するPeatix Inc.が主催する本アワード。第2回となる今年は「Colorful Tapestry」をコンセプトに開催され、全国各地から多様なコミュニティ主催者が一堂に会した。ジャンルを超えた多様なコミュニティが交わり、新たなつながりや発見、コラボレーションが生まれることを目指しているという。
現在、年間約560万人が「Peatix」を通じて新しい出会いや体験のきっかけを得ており、同サービス開始以来、12万を超えるコミュニティが活動の場として利用している。単なる情報の消費にとどまらず、自ら参加し、他者と交流する場としてのコミュニティが、人々の生活や社会課題の解決において不可欠な存在になりつつあることが伺える。
■“推し”を共有し、共に創る！注目の受賞コミュニティ
今回は、全国45都道府県から集まったコミュニティの中から、11カテゴリー・計33のコミュニティが表彰された。
コミュニティの価値をより多面的に評価するため、今年の審査では従来の「つながり」「出会いと発見」「エンパワーメント」に加え、多様な背景を持つ人が参加できる「ダイバーシティ」と、運営者自身が活動を楽しむ「運営の楽しさ・工夫」という2つの視点が新たに追加されている。
ここからは、まさに「コミュ活」を体現する、注目の受賞コミュニティを一部紹介。
「お散歩IPPO」(趣味・ライフスタイルコミュニティ賞)
「はじめまして」の人と横に並んで歩くことで、心と体、そして人との関係性をゆるやかにつなぐ場。散歩にはレベルや優劣がないため、上下関係のないフラットな関係性が自然に育まれている。
「重機ファンダム」(ユニークコミュニティ賞)
重機を“推し”として愛するファンと、建設業を支える人々が立場を超えてつながる共創型コミュニティ。競合他社や自治体も横断的に協力する、異例の「箱推し」の世界を形成している。
「EXPO酒場」(ソーシャルグッドコミュニティ賞)
2025年大阪・関西万博を一過性のイベントとして終わらせず、「自分たちの街をおもしろくするための魔法の言葉」として活用し、地域の未来を楽しむプロジェクトを街ナカから生み出している。
アワード当日、Peatix Japan株式会社 代表取締役の藤田祐司さんは「今年のテーマ『Colorful Tapestry』には、『多様な人や活動が交わり、異なる色や想いが織り重なることで、一つの大きな価値や景色が生まれていく』という意味を込めています。今日この場で生まれる交流や対話が、新たな挑戦やコラボレーションにつながり、最後には大きな一枚のタペストリーのような場になっていくことを楽しみにしています」とコメントした。
「推し活」から一歩踏み出し、自ら他者と交わり居場所を築く「コミュ活」は、これからのライフスタイルの新定番になるだろう。「Peatix コミュニティアワード 2026」は、そんな私たちの背中を優しく押してくれるような、多様性と熱量に満ちたイベント。今後の展開にも期待したい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「お散歩IPPO」の受賞式の様子
そんな日本社会の“今”を示すイベントとして、2026年5月27日に「Peatix コミュニティアワード 2026」が開催された。今回は、その様子をレポートする。
イベント・コミュニティのプラットフォーム「Peatix」を運営するPeatix Inc.が主催する本アワード。第2回となる今年は「Colorful Tapestry」をコンセプトに開催され、全国各地から多様なコミュニティ主催者が一堂に会した。ジャンルを超えた多様なコミュニティが交わり、新たなつながりや発見、コラボレーションが生まれることを目指しているという。
現在、年間約560万人が「Peatix」を通じて新しい出会いや体験のきっかけを得ており、同サービス開始以来、12万を超えるコミュニティが活動の場として利用している。単なる情報の消費にとどまらず、自ら参加し、他者と交流する場としてのコミュニティが、人々の生活や社会課題の解決において不可欠な存在になりつつあることが伺える。
■“推し”を共有し、共に創る！注目の受賞コミュニティ
今回は、全国45都道府県から集まったコミュニティの中から、11カテゴリー・計33のコミュニティが表彰された。
コミュニティの価値をより多面的に評価するため、今年の審査では従来の「つながり」「出会いと発見」「エンパワーメント」に加え、多様な背景を持つ人が参加できる「ダイバーシティ」と、運営者自身が活動を楽しむ「運営の楽しさ・工夫」という2つの視点が新たに追加されている。
ここからは、まさに「コミュ活」を体現する、注目の受賞コミュニティを一部紹介。
「お散歩IPPO」(趣味・ライフスタイルコミュニティ賞)
「はじめまして」の人と横に並んで歩くことで、心と体、そして人との関係性をゆるやかにつなぐ場。散歩にはレベルや優劣がないため、上下関係のないフラットな関係性が自然に育まれている。
「重機ファンダム」(ユニークコミュニティ賞)
重機を“推し”として愛するファンと、建設業を支える人々が立場を超えてつながる共創型コミュニティ。競合他社や自治体も横断的に協力する、異例の「箱推し」の世界を形成している。
「EXPO酒場」(ソーシャルグッドコミュニティ賞)
2025年大阪・関西万博を一過性のイベントとして終わらせず、「自分たちの街をおもしろくするための魔法の言葉」として活用し、地域の未来を楽しむプロジェクトを街ナカから生み出している。
アワード当日、Peatix Japan株式会社 代表取締役の藤田祐司さんは「今年のテーマ『Colorful Tapestry』には、『多様な人や活動が交わり、異なる色や想いが織り重なることで、一つの大きな価値や景色が生まれていく』という意味を込めています。今日この場で生まれる交流や対話が、新たな挑戦やコラボレーションにつながり、最後には大きな一枚のタペストリーのような場になっていくことを楽しみにしています」とコメントした。
「推し活」から一歩踏み出し、自ら他者と交わり居場所を築く「コミュ活」は、これからのライフスタイルの新定番になるだろう。「Peatix コミュニティアワード 2026」は、そんな私たちの背中を優しく押してくれるような、多様性と熱量に満ちたイベント。今後の展開にも期待したい。
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