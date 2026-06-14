「客の代表だ」「2度と使わない」と怒鳴る常連クレーマー→言い放った“捨て台詞”と逆ギレに駅員は困惑するばかり…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。駅員のあるあるをテーマに描いた「クレーマーのルーティーン」というエピソードを紹介するとともに、著者に当時の体験談を伺った。
■捨て台詞を吐いたクレーマーの翌日
今日も駅で働いていると、ペン助のところに見慣れたクレーマーがやってくる。クレームを言う人は大抵いつも同じ人で、毎回のように駅員を困らせている。「いいか？俺はほかの客を代表して言ってんだ」と偉そうに言うが、駅員でも理不尽な要求には対応できない。ペン助が「判断いたしかねます…」と伝えると、「もういい！お前のとこの電車は二度と使わないからな!!」と逆ギレをしてくるではないか。
■どこの駅にもいる常連クレーマー
ザバックさんは当時を振り返り「常連のクレーマーはどこの駅にもいますよ。こういう人が来駅するタイミングで改札口にいる駅係員がババを引くので、あとから駅員同士で『今日はお前が大ハズレ引いたな』とか言って笑い合っています」と語る。
作中の文句も実際に言われた言葉だという。「これは本当に言われました。でも、次の日にはしっかりと電車に乗ってましたよ。どうにかして駅員に謝らせたかったんでしょうね」
どこにでもいるクレーマーだが、理不尽な要求をされるとスタッフも対応に困ってしまう。SNSやブログでは「100日後にやめる契約駅員さん」などの作品も投稿されているため、興味がある人はチェックしてほしい。
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