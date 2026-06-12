「15分ドラマで見たい」山奥の配達で見た着物少女→恐怖が愛に変わる新米局員の実録漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「ああ、今日はいいお話を読んだなあ…ありがとうございました」「今回はいつにも増して幾重にも深い話」「15分くらいの深夜ドラマで見てみたい」という感想が集まった作品がある。郵便配達員が実際に体験した実話をもとに描かれた「山に棲む」という話である。読者からは「人生最期のお見送りのお手伝いを仕事にしていますが、表面では見えないこと、平凡と思う生き方のなかにも等しく“生きる重み”があることを教えられる毎日です。このお話からも、同じものを感じます」という声も寄せられている。一体どういう話なのだろうか。
■「踏み外せば谷底」山深い集落への配達で遭遇した不思議な少女
「踏み外せば谷底」という山深い細い道でも、その先に民家がある限り配達をしなければいけない郵便配達員たち。今回はバイクも入れないような場所の担当になった郵便配達員・N局のアラタさんが、配達先で見た不思議な“モノ(!?)”の話である。
都会育ちのアラタさんが郵便配達員になりたてのころだった。教育係の江藤さんに連れられ、「一般車両進入禁止」となっている道の先にある集落に配達へ向かった。「こっからは歩きだ。上まで杖をついてく」と江藤さんから指示が出る。若いアラタさんが杖を断ると「足腰じゃねえよ！蛇追っ払うんだよ！誰がジジイよ！東京もんは何も知らねえ」と怒鳴られ、「すみません」と謝るアラタさん。その道中で、アラタさんは着物姿でおかっぱ頭の女の子を目撃するのだが…!?その後、江藤さんに緊急事態が発生し、それどころではなくなってしまう。
■恐怖の奥にある“愛”の物語。作者が語る本作に込めた思い
本作の作者で現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんに話を聞いた。
主人公であるアラタさんは普通のおとなしい青年だが、教育係の江藤さんに最初は怖がられている。この点について送達ねこさんは「ひと言で『怖い』といってもいろいろありますが、ひとつに『“わからない”ものへの感情もあるのでは？』と思います」と語る。人は身を護るために情報収集をし、そのなかでわからないことがあると恐怖を感じるという。「別に霊じゃなく対人でも『よくわからない人だから怖い』とかあると思うんですね。ときには怖いから避けたり、護身のために攻撃したり…。そういうのを傍で見ると嫌っているように見えると思うんですけど、単に『わからない』からだったりするのではないでしょうか」と推測する。
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