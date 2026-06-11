【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分に合わせて進んでいきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「自分の取り扱い説明書」みたいなものが、ある程度掴めているでしょう。そこからズレてしまうようなことを避けていきます。仕事や公の場では周囲の人達に変なことに巻き込まれないように、今の現状や考えを濁していくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
肩の力が抜けて、シンプルに考えたり選択したりしていけます。その方が問題が発生しても、知恵が浮かんだり仲間がいてくれたりしやすいでしょう。シングルの方は、一途にしか恋愛しない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が密に仲良くしたい想いを隠しています。
｜時期｜
6月16日 達成 ／ 6月17日 天邪鬼になる
｜ラッキーアイテム｜
縁日
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞