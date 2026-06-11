【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年6月15日〜6月21日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分に合わせて進んでいきます』


｜総合運｜　★★☆☆☆


「自分の取り扱い説明書」みたいなものが、ある程度掴めているでしょう。そこからズレてしまうようなことを避けていきます。仕事や公の場では周囲の人達に変なことに巻き込まれないように、今の現状や考えを濁していくでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


肩の力が抜けて、シンプルに考えたり選択したりしていけます。その方が問題が発生しても、知恵が浮かんだり仲間がいてくれたりしやすいでしょう。シングルの方は、一途にしか恋愛しない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が密に仲良くしたい想いを隠しています。

｜時期｜


6月16日　達成　／　6月17日　天邪鬼になる

｜ラッキーアイテム｜


縁日

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞