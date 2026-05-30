【ネコ漫画】身体を触られて飼い主にキックする愛猫!?その行動に「よくやられますｗ」などの共感コメント多数
【漫画を読む】飼い主にキックする猫だが…!?
先日、『オートガード』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年5月25日現在)、今回紹介する漫画も7.4万いいね(2026年5月25日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガが身体を横にして気持ちよさそうに寝ている。するとそこへピーちゃんがやって来て、キュルガのもってりとした身体を見て、思わず触ってしまう。
キュルガは身体を触られて目を覚ますと、ゆっくりとピーちゃんの方を見る。そしてピーちゃんの手をめがけて、キックをするではないか!?
キュルガはまた横になって寝始めるが、その後もキュルガの足はピーちゃんの手をずっと離さない…。実に器用な寝方をするキュルガである。
飼い主にキックをして身を守ろうとするキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「よくやられますｗ」「意外と足の力強い」などの共感コメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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