「…今夜も浮気ですか？」不平等な婚前契約書を盾に浮気や暴言を繰り返す“モラハラ夫”に妻は我慢できなくなり…【作者に話を聞いた】
モラハラ(モラルハラスメント)とは、暴言や人格否定など倫理や道徳に反した行為により人に精神的苦痛を与えることで、職場や家庭において、さまざまなハラスメント行為が問題となっている。なかでも近年、言葉や態度で精神的に支配していく「モラ夫」に苦しむ妻たちが、SNSにその苦しみを綴るなど、その実態がつまびらかにされてきている。
【本編を読む】
そんなモラ夫を「モラ夫解体屋」の力を借りて成敗し、人生をリスタートさせていく妻の姿をオムニバス形式で描いた漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』について、同作のシナリオを担当している、かうちさんに話を聞いた。
――『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』は昨年の1巻発売以降、カドストのLSコミック内ランキングで1位に入ることも多くなっています。読者や周囲から届いた声で、うれしかったものがあれば教えてください！
家庭の不和や、夫からのモラハラに悩んでいる読者から、「前に進む勇気をもらえました」という声をいただいたことが、一番うれしかったです。単に“スカッとする漫画”として楽しんでいただけるだけでなく、誰かが自分の状況を見つめ直したり、一歩踏み出すきっかけになっているのだと感じられて、(シナリオを)書いてよかったと思いました。
――かうちさんが本作の中で、特に読者に読んでほしい話や、注目してほしいシーンを教えてください。
特に読んでほしいのは、「case2 ＃ハイスペ夫の不倫修羅場パーティー」で、モラ夫である悟が、5人の浮気相手と妻・麻衣に追い詰められて狼狽えるシーンです。
結婚時、浮気を認めさせる「婚前契約書」を麻衣にサインさせ、それを盾に悟は浮気を繰り返していました。そんな調子に乗っていた悟が、女性陣に一気に追い込まれていく姿は、かなり爽快感のある“ざまぁ”シーンになっていると思います。
どれも「モラ夫」を描いたストーリーだが、決して夫だけでなく、さまざまな「モラハラ」への対応の仕方として参考になる部分も。近くに「モラハラ」な人がいなくても、「こういう人いる！」と共感できたりスカッとするエピソードが多いので、ぜひ読んでみて。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)
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そんなモラ夫を「モラ夫解体屋」の力を借りて成敗し、人生をリスタートさせていく妻の姿をオムニバス形式で描いた漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』について、同作のシナリオを担当している、かうちさんに話を聞いた。
――『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』は昨年の1巻発売以降、カドストのLSコミック内ランキングで1位に入ることも多くなっています。読者や周囲から届いた声で、うれしかったものがあれば教えてください！
家庭の不和や、夫からのモラハラに悩んでいる読者から、「前に進む勇気をもらえました」という声をいただいたことが、一番うれしかったです。単に“スカッとする漫画”として楽しんでいただけるだけでなく、誰かが自分の状況を見つめ直したり、一歩踏み出すきっかけになっているのだと感じられて、(シナリオを)書いてよかったと思いました。
――かうちさんが本作の中で、特に読者に読んでほしい話や、注目してほしいシーンを教えてください。
特に読んでほしいのは、「case2 ＃ハイスペ夫の不倫修羅場パーティー」で、モラ夫である悟が、5人の浮気相手と妻・麻衣に追い詰められて狼狽えるシーンです。
結婚時、浮気を認めさせる「婚前契約書」を麻衣にサインさせ、それを盾に悟は浮気を繰り返していました。そんな調子に乗っていた悟が、女性陣に一気に追い込まれていく姿は、かなり爽快感のある“ざまぁ”シーンになっていると思います。
どれも「モラ夫」を描いたストーリーだが、決して夫だけでなく、さまざまな「モラハラ」への対応の仕方として参考になる部分も。近くに「モラハラ」な人がいなくても、「こういう人いる！」と共感できたりスカッとするエピソードが多いので、ぜひ読んでみて。
取材協力：かうち(＠kauchi_writer)
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