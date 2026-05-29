「…今夜も浮気ですか？」不平等な婚前契約書を盾に浮気や暴言を繰り返す“モラハラ夫”に妻は我慢できなくなり…【作者に話を聞いた】

「…今夜も浮気ですか？」不平等な婚前契約書を盾に浮気や暴言を繰り返す“モラハラ夫”に妻は我慢できなくなり…【作者に話を聞いた】