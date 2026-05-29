突然の雨も猛暑もこれ一本で安心！【ダブリュピーシー】の晴雨兼用傘がAmazonで販売中！
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荷物にならない軽さと機能性！【ダブリュピーシー】の折りたたみ傘がAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
この傘は、約190グラムとIZA史上最も軽量スリムな晴雨兼用折りたたみ傘だ。遮光率・UVカット率100%で日差しから肌を守り、遮熱性も高く熱中症対策にも貢献する。最高等級の撥水力で雨の日も快適に過ごせる。男性もカバーするサイズ感で、カラビナ付きで持ち運びも便利だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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全カラー遮光率・UVカット率ともに100％、UPF50＋を実現し、強い日差しから肌を徹底的に守る。優れた遮熱性で、暑い夏の熱中症対策にも効果を発揮するだろう。
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重さ約190グラム、収納時の横幅約5センチメートルと、シリーズ史上最も軽量でスリムなフォルムが特徴だ。カラビナ付きでバッグに簡単に取り付けられ、持ち運びのストレスを軽減する。
最高等級の撥水力で雨粒が玉のように転がり、雨の日の不快感を軽減する。裏面の多層ポリウレタンコーティングにより、10,000ミリを超える耐水圧を記録し、耐久性も高い。
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開いた時の直径は約90センチメートルと男性も安心のサイズ感だ。ワンアクションでスムーズに開閉でき、無地でスタイリッシュなデザインはビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに活躍する。
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開いた時の直径は約90センチメートルと男性も安心のサイズ感だ。ワンアクションでスムーズに開閉でき、無地でスタイリッシュなデザインはビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに活躍する。