サンリオ好き必見！水彩フラワー×ポムポムプリンのやさしいデザインで、日差し対策もおしゃれに楽しめる【ワールドパーティー】折りたたみ日傘がAmazonで手に入るチャンス！今すぐチェックしよう♪
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可愛さも機能性も欲張りに♪ポムポムプリンと華やかな水彩フラワー柄で、持つだけで気分が上がる【ワールドパーティー】折りたたみ式日傘がAmazonで好評販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
シナモロール、ポムポムプリン、クロミがかわいい水彩タッチの折りたたみ日傘に。サンリオキャラクターズが色とりどりのお花を髪飾りや花束にして遊ぶ、かわいらしい姿が描かれている。晴れの日も雨の日も、かわいいサンリオキャラクターズと出掛けよう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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5段式の骨を採用した折りたたみ傘。コンパクトさを追求。鞄のポケットにスッポリと収納できるサイズ感の折りたたみ傘だ。スクエアなので鞄のシルエットを崩さず収納できる。
日焼けを防ぐために必要なUVカットと、お肌に悪影響を与えるブルーライトカットの性能を兼ね揃えた生地を使用。また、涼しく過ごすための遮熱性も優れているため、暑い夏の熱中症対策にも。
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傘内側の黒コーティングが照り返された紫外線、ブルーライトを9割吸収。傘の内側で起こる光の反射を大幅に減らして肌にダメージを与える有害光線から肌を守る。
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