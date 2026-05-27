美容室の“くるくる回る棒”は世界共通だった！しかし、アフリカで独創的すぎる“くるくる”を目撃した衝撃談【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
理容室の前でくるくると回る赤・白・青の看板「サインポール」。見れば一目でそこが理容室だとわかるおなじみのマークは、実は世界共通なのだそう。けれど、アフリカではまさかのサインポールが存在して……？
漫画家の五箇野人(@gokayajin)さんは、ゲッサン(小学館)で連載中の「海外 縁にまかせて歩くだけ。」(単行本第5巻は2025年3月12日発売)や、「つかれたときに読む海外旅日記」(単行本第5巻は2024年5月10日発売)など、海外で体験した出来事を作品に描く人気の作家。現在は、サンデーうぇぶりにて新連載「うちのルカなら 〜海外のすごい犬とわが家の愛犬どっちもたまらん〜」、保護犬としてやってきた愛犬ルカとの心温まるかけがえのない毎日を描いた作品の単行本が2025年10月10日にめでたく発売されている。
■旅先でしか出会えない文化や人との縁がおもしろい
アフリカの理容室で出会った、世界共通のはずのサインポールが独創的な姿に変わっていた--そんな体験を描いた本作。作者の五箇野人さんが最初にそのサインポールに気づいたのは、店に近づいてからだったという。「とりあえず店頭で回ってるので凝視せずに『サインポールだな』とは認識だけして特に気に留めてませんでした。ただ、近づいて紳士たちにあいさつしてその異彩さに気づいて興奮しました」と振り返る。そのサインポールの正体は、カットモデルの顔写真がずらりと並んだ手作りのものだった。個性豊かな顔が回転するサインポールはまさに唯一無二だ。紳士たちがサインポールを手作りしたきっかけは、赤と青を回す既存のデザインへの純粋な疑問と、まわりとの差別化だったようだ。世界共通のルールへの素朴な疑問が、思わず笑顔になるアイデアへとつながったのだろう。
現地の紳士たちとの交流も印象深かったようで、「アフリカなので現地の人とは違う自分のようなストレートの髪に興味を持っていただきました。実際触ってもらったりしてそういう交流も楽しかったです」と語ってくれた。
今回紹介した「海外理髪店の万国共通と異端。」以外にも、海外での思わぬ出会いや旅人ならではの発見が詰まった五箇野人さんの作品、気になった人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
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