時短料理の救世主！【ティファール】の多機能電気圧力鍋で食卓が豊かになる。Amazonで販売中！
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料理の常識が変わる！【ティファール】の1台12役マルチ調理器がキッチンに。Amazonで販売中！
オンライン限定のブラックカラーが魅力の電気圧力鍋だ。独自の球状の煮込み鍋と圧力調理で、最大1/3の時短と最大30%の柔らかさを実現。1台12役の多機能で、毎日の料理を格段に楽にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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熱伝導と熱循環に優れた球状の煮込み鍋が、食材をムラなく均一に加熱する。これにより、一般的な鍋と比較して最大約30%も柔らかく、美味しい仕上がりを実現する。
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圧力調理、蒸す、煮る、炒める、低温調理、無水、発酵の7モードに加え、炊飯や人気レシピモードも搭載。1台で12役をこなす万能調理器で、料理の幅が格段に広がる。
圧力調理機能により、通常の鍋と比較して調理時間を最大1/3まで短縮できる。時間がない日の料理や、手間のかかる煮込み料理も短時間で本格的な味わいに仕上がる。
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オンライン限定のモダンなブラックカラーは、スタイリッシュなキッチンに最適だ。80種類のレシピが掲載されたレシピブックも付属し、購入後すぐに多彩な料理に挑戦できる。
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