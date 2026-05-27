諦めていた布の汚れもスッキリ！【アイリスオーヤマ】のコンパクト布洗浄機がAmazonで販売中！
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テレビ放映で話題沸騰！【アイリスオーヤマ】の染み抜き布洗浄機がAmazonで販売中！
このコンパクトな布洗浄機はテレビ放映商品としても注目され、回収タンク有効容量0.5リットル、満水タンク容量0.3リットルで温水にも対応。布製品の染み抜きに活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクト設計で、カーペットやソファ、車のシートなど、様々な布製品の染み抜きに活躍する。手軽に持ち運びでき、気になる汚れをピンポイントで洗浄できる。
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温水に対応しているため、頑固な油汚れや食べこぼしなども効果的に浮かせ、強力に洗浄することが可能だ。より高い洗浄力を発揮する。
吸込仕事率30ワットで、汚れをしっかり吸い取る。コンパクトながら十分な容量を備えている。
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テレビ放映商品として注目を集めた実績があり、その性能は折り紙付きだ。家庭内の布製品を清潔に保ちたい人に最適な一台である。
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