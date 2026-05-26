食材の鮮度を劇的に変える！【アイリスオーヤマ】の真空パック機で、美味しさ長持ち。Amazonで販売中！
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冷蔵庫がスッキリ片付く！【アイリスオーヤマ】のフードシーラーで、賢く節約。Amazonで販売中！
このスリムなフードシーラーは、食材の鮮度を長く保ち、冷凍焼けも防ぐ。下ごしらえや真空調理、レンジ調理にも活躍し、大容量食品の整理整頓やフードロス削減にも貢献する。専用袋が付属し、すぐに使い始められる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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空気を抜いて保存することで食材の酸化を防ぎ、鮮度を長時間維持する。冷凍焼けも防ぎ、美味しさをそのままに保存できるため、いつでもフレッシュな味わいが楽しめる。
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下ごしらえの時短や、ムラなく加熱できる真空調理で旨味を逃さない。レンジ調理にも対応し、洗い物を減らして効率的な時短調理が可能。料理のレパートリーが広がる。
業務用食品や作り置き、ふるさと納税の返礼品も真空パックで圧縮し、冷蔵庫内をすっきり整理整頓できる。余った食材の長期保存でフードロスを減らし、家計の節約にも繋がる。
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幅約9センチメートルのスリム設計で、狭い隙間にも収納可能。強い吸引力で素早く真空パックができ、専用袋をセットしてボタンを押すだけの簡単操作。密閉のみの機能も備える。
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