「もーーーすべてわかるぅーーー」共感コメント殺到！”ペットあるある”は子育てを彷彿させる!?柴犬との幸せな暮らし【作者に聞く】
【漫画】子育てと似てるエピソード13連発を一気読み！
コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者であり、3人の子どもを育てるワーキングママでもあるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。昨年から柴犬兄弟との生活もスタートし、その毎日はさらににぎやかになったという。そんなユウコトリトリさんが描いた「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、「全部わかる！」「うちも同じ！」と大反響を呼んでいる。
漫画では、柴犬との生活で感じた“育児との共通点”が次々登場。特に読者をざわつかせたのは、「パパは甘やかすだけ」「公園デビュー」「蓋付きゴミ箱復活」など、あまりにも既視感のあるネタだった。
コメント欄には、「もーー全部わかるぅーー!!」「夫の行動まで同じ」「うちはうさぎだけど同じ！」と共感が殺到。犬派だけでなく猫派からも、「うちも完全にこれです」という声が相次いだ。
■“しゃべった！”はペットと暮らす人の特殊能力!?
なかでも特に“わかりみが深い”と話題になったのが、「言葉を話してないのに、しゃべった！と大騒ぎする」というエピソード。
第三者には「わうわーん」にしか聞こえなくても、飼い主には「今“ごはん”って言った！」くらいの勢いで聞こえる。もはやペットと暮らす人類共通の特殊能力かもしれない。
ユウコトリトリさんも、「犬との暮らしの中で、ふと懐かしい育児の感覚がよみがえる」とコメント。ただし、「もちろん子育てのほうが何倍も大変なんですけどね…！」と笑う。
■蓋付きゴミ箱、再び最前線へ
「蓋付きゴミ箱再び降臨」エピソードも大人気。これは、かつて子どものオムツ処理に活躍したゴミ箱が、柴犬たちによって再び現役復帰したという話だ。
末っ子のトイトレ終了後、“余生”を送っていた蓋付きゴミ箱。しかし犬たちとの暮らしで再び必要となり、見事カムバックを果たした。
■仲良くしてた次の瞬間、乱闘開始！
さらに読者を爆笑させたのが、“兄妹ゲンカ”写真。「仲良く寄り添ってるな〜」と思った次の瞬間、激しめの乱闘が始まったそうで、その瞬間を撮影した写真には、「最後の顔ヤバすぎる(笑)」「地下鉄で見たら危険」「腹抱えて笑った」とコメントが殺到した。
ユウコトリトリさん自身も、「かなり“やべー顔”でケンカしてたので思わず撮りました。でも、そんなところもかわいいんです」と語っている。
ブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬との日常を毎日更新中。疲れた日に読むと、思わずクスッとしてしまう作品ばかりだ。
取材協力：ユウコトリトリ(＠yuko_toritori)
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