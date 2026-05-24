長時間座っても疲れない！【テンピュール】の椅子用クッションで快適なデスクワークをAmazonで販売中！
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NASA技術から生まれた究極の座り心地！【テンピュール】のシートクッションがAmazonで販売中！
オフィスチェアーに合うよう設計されたシートクッションだ。NASAが承認した唯一のマットレス・ピローブランドである【テンピュール】の素材が、長時間のデスクワークでも快適な座りごこちをサポートする。カバーは取り外して洗濯可能で、安心の3年保証付きだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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NASAによって開発され、スペースシャトルで使用された技術から誕生した素材が特徴だ。その作り方を知るのは世界でも10人以下という、地球上で唯一無二の素材が快適な座り心地を提供する。
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長時間のデスクワークやオフィスチェアー、テレワークに最適な設計だ。体圧分散効果に優れた素材が、座りごこちを長時間快適にサポートし、集中力を維持する手助けとなる。
信頼のデンマーク製で、メーカー保証は3年と安心だ。本体カバーは取り外して洗濯できるため、清潔に保つことができる。ただし、クッション本体は洗えないので注意が必要だ。
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【テンピュール】はNASAの認定を受け、米国宇宙財団の認証も得た唯一のブランドだ。世界中の多くの人々がその品質と快適さに高い満足度を示しており、生活の質を向上させている。
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