ムーミンのおしゃれ防災グッズ！アウトドアにも日常にも使える実用性を備えつつ、持つだけで気分が上がるデザイン性も魅力の【ビクトリノックス】ムーミンデザイン十徳ナイフがAmazonで販売中！持つだけで差がつくおしゃれギア！
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防災・キャンプ・日常使いまで幅広く活躍！コンパクトなのに多機能で、いざという時にも頼れる【ビクトリノックス】ムーミンモデルの十徳ナイフがAmazonで好評販売中！
手の小さな方にも使いやすく、老若男女問わず人気のモデルクラシック ＳＤ。ムーミンとスナフキン、リトルミイが仲良く歩く姿と、ムーミンハウスでムーミンママとムーミンパパが過ごす姿が描かれている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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わずか58ミリのボディに7機能が詰まったビクトリノックスの人気コレクション「クラシック」。コンパクトなはさみは外出先などで服のほつれを切ったりと、日常生活のふとした時に活躍。
手紙や宅配便の荷物を開封したり、指先のお手入れにも。日常生活での作業を簡単・便利にこなす。
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ムーミンデザインの専用ボックス入りなのでプレゼントにも最適。
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