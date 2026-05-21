老婆と青年の恋が問いかける本質とは？外見や年齢を超えた“愛の価値”に迫る物語の裏側【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
永遠の若さを得たいと「魔法」を使う話は、グリム童話などで多く描かれてきた。今回は、猪原秀陽(@inoharahideharu)さんの創作漫画『若返る魔女』を紹介する。本作は、老婆である魔女が若返りの薬を使って、実直な青年と恋に落ちるラブストーリーである。「いい話」「心揺さぶられた」などのコメントが届くなか、猪原さんは「外見至上主義」や「年齢差別」へのアンサー漫画となったと語る。さらに、作品の着想や制作秘話についても話を聞いた。
一見するとロマンチックな恋の物語だが、その奥には鋭い問いが潜んでいる。本作「若返る魔女」は、外見や年齢に縛られがちな価値観を揺さぶる作品だ。手がけた作者・猪原秀陽さんに話を聞くと、その発想の原点は「街で見かけた素敵なおばあさん」にあったという。「『若い頃はきっと美人だったんだろうな』と思ったことがきっかけでした」と振り返る。
物語は、青年がおばあさんを助けたことから動き出す。彼女は薬草を扱う不思議な人物で、実は魔女だった。若返りの薬によって若い姿となり、青年との距離を縮めていく。しかし関係が深まるほどに、やがて訪れる“真実を明かす瞬間”が重くのしかかる。この設定について猪原さんは、「外見至上主義や年齢差別への、自分なりのアンサーを描きたかった」と語る。
制作では、現実と非現実の境界をあえて曖昧にすることに注力したという。「納得できるようでできない、そのバランスを意識しました」と話す言葉どおり、本作はどこか現実に近いのに、ふとした瞬間に幻想へと滑り込む不思議な読後感を残す。
さらに猪原さんは、漫画制作と並行して雑誌づくりにも携わるなど、活動の幅を広げている。「いずれは商業誌でも作品を届けたい」と語る姿からは、表現への強い意欲が感じられた。若さと老い、美しさと本質、その境界を静かに問いかける本作は、読む者に価値観を見つめ直すきっかけを与えてくれる。
取材協力：猪原秀陽(@inoharahideharu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。