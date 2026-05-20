極上の打鍵感で仕事効率を最大化。待望の【ロジクール】メカニカルキーボードがAmazonで販売中！
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デスク環境を劇的に変える至高のタイピング体験。【ロジクール】メカニカルキーボードがAmazonで販売中！
ロジクール初となるガスケットマウント構造を採用したメカニカルキーボード。独自開発の「UniCushionガスケット」と「Marble Switch」が、コトコトと心地よい打鍵音と滑らかなタイピングを実現する。テンキー搭載のコンパクト設計で、ビジネスシーンの生産性を高める一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自開発のガスケット構造とスイッチにより、底打ちの衝撃を抑えた柔らかい打鍵感を実現。長時間のタイピングでも指への負担が少なく、心地よい打鍵音を楽しめる。
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テンキーを搭載しながらもデスクを圧迫しないコンパクトな設計。限られたワークスペースでもマウス操作の余白を十分に確保でき、効率的な作業環境を構築できる。
最大3台のデバイスをボタン一つで切り替えられる機能を搭載。パソコンやタブレットなど、複数の機器をシームレスに行き来して作業を進めることが可能だ。
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専用アプリを活用すればキーの割り当て変更やマクロ機能が利用できる。反復的なタスクを自動化し、重要な業務に集中するための強力なサポートツールとなる。
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