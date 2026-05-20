羽織るだけで様になる秋の主役級アイテム。定番の【リーバイス】長袖シャツはこなれたリラックス感でAmazonで販売中！
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トレンドのボックスシルエットで差をつける。歴史ある【リーバイス】のチェック柄シャツはワードローブの必須品としてAmazonで販売中！
1853年創業の歴史あるブランドが贈る、定番のワークシャツ。現代のトレンドを取り入れたボックス型のリラックスシルエットが特徴だ。チェック柄のデザインはスタイリングの主役としてだけでなく、アウターのインナーとしてもアクセントになる。春秋の羽織ものとして重宝する、ワードローブに欠かせない一着である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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現代のトレンドを反映したボックス型のリラックスシルエットを採用。ゆったりとした着心地で、こなれた雰囲気を演出できるのが大きな魅力だ。
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目を引くチェック柄のデザインは、コーディネートの主役として活躍する。シンプルなボトムスと合わせるだけで、洗練されたスタイルが完成する。
実用的なユーティリティポケットを備えており、ワークウェア由来の機能性とデザイン性を両立。細部までこだわった作りが長く愛用できる理由だ。
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春秋の羽織ものとして最適な厚みで、季節の変わり目に重宝する。アウターの下に着込んでもごわつきにくく、幅広いレイヤードスタイルを楽しめる。
トレンドのボックスシルエットで差をつける。歴史ある【リーバイス】のチェック柄シャツはワードローブの必須品としてAmazonで販売中！
1853年創業の歴史あるブランドが贈る、定番のワークシャツ。現代のトレンドを取り入れたボックス型のリラックスシルエットが特徴だ。チェック柄のデザインはスタイリングの主役としてだけでなく、アウターのインナーとしてもアクセントになる。春秋の羽織ものとして重宝する、ワードローブに欠かせない一着である。
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