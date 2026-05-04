足元の窮屈さから解放される。幅広設計が魅力の【ダンロップリファインド】ウォーキングシューズがAmazonで販売中！
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雨の日も快適に歩き抜く。撥水加工を施した【ダンロップリファインド】ウォーキングシューズがAmazonで販売中！
毎日の通勤や通学を快適に変える、機能性に優れたウォーキングシューズ。甲材には撥水加工が施されており、急な天候の変化にも対応する。幅広4E設計で足幅の広い人や甲高の人にも優しくフィットし、22cmから30cmまで幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの一足が見つかるはずだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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甲材に撥水加工を施した素材を採用している。縫い目などからの浸水には注意が必要だが、日常的な水濡れを弾く仕様となっており、天候を気にせずアクティブに活動できる。
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足幅の広い方や甲高の方でも窮屈さを感じにくい、幅広4Eのラストを採用した。長時間の歩行でも足への負担を軽減し、快適な履き心地を一日中キープすることが可能だ。
22cmから30cmまでという非常に幅広いサイズ展開が魅力。特に29cmや30cmといったキングサイズも用意されており、足のサイズが大きい方でも安心して選べる。
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通勤や通学といった日常使いから、ウォーキングやランニングなどの運動シーンまで幅広く活躍する。シンプルで機能的なデザインは、あらゆるライフスタイルに馴染む。
雨の日も快適に歩き抜く。撥水加工を施した【ダンロップリファインド】ウォーキングシューズがAmazonで販売中！
毎日の通勤や通学を快適に変える、機能性に優れたウォーキングシューズ。甲材には撥水加工が施されており、急な天候の変化にも対応する。幅広4E設計で足幅の広い人や甲高の人にも優しくフィットし、22cmから30cmまで幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの一足が見つかるはずだ。
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