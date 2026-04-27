だんだんと暑くなってきた季節も、快適に乗り切る！【アンドオンド】の高性能日傘で、涼しさを持ち歩こう。Amazonで販売中！
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38度抑制の涼しさ体験！【アンドオンド】が提案する、新時代の晴雨兼用傘。Amazonで販売中！
アンドオンドは、変化する温度を快適に過ごすためのプロダクトを提案する。この軽量タイプの日傘は、遮熱率40%以上、遮光率100%、UVカット率100%を誇り、近赤外線も99.9%以上カットする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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40度時代の猛暑でも、日差しによる温度上昇を抑えることに特化した設計だ。頭部温度を38度抑制し、熱中症対策を強力にサポートする。全身の熱負荷を軽減し、快適な外出を可能にする。
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機能性フィルムを貼り合わせた2.5レイヤー素材を採用。高密度な2重織り生地にラミネートフィルムを重ね、優れた遮熱性と高い遮光率を実現した独自開発の生地だ。
遮光率100%とUVカット率100%（UPF50+）で、紫外線や熱ダメージから頭皮や髪を守る。環境配慮型はっ水加工を施し、雨傘としても活躍する晴雨兼用仕様だ。
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約210グラムの軽量設計で、お出かけの際に持ち運びやすい。幅広面ファスナー仕様で楽にまとまり、ドッキングパーツにより収納袋の紛失を防ぐ。細部まで使いやすさにこだわった設計だ。
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