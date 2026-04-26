【タロット占い】最もハッピーな星座は？《2026GWのお出かけ運》12星座ランキング
いよいよ迫ってきたゴールデンウィーク。そこで今回はタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別《2026GWのお出かけ運》を占っていただきました。すでに予定が決まっている方も、これから決めようという方も、早速“おすすめスポット”とともにランキング形式でチェックしてみましょう。
🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年5月の恋愛運UPヘア》
第１位 山羊座
チャレンジ精神が湧くでしょう。いつもだったらしないことをする勇気がわきます。自分が面倒を見てあげられるような人とお出掛けをすると、より楽しいです。
第２位 天秤座
「隙間なく楽しまないと損だ」くらいの気持ちになれます。長い先々仲良くしていたい人とお出かけすると良いでしょう。けれど、文句は言われるかもしれません。
おすすめスポット：夜景
第３位 蟹座
みんなのムードメーカーになれます。複数でのお出かけの方が、それを発揮できるでしょう。引っ込んだり自分を抑えたりしていると、逆に印象が悪くなります。
おすすめスポット：ピクニック
第４位 牡羊座
これまでのおもてなしの常識などが通じないです。印象アップでお節介をするより、一緒に楽しんだり学ばせてもらったりすると楽しくなります。
おすすめスポット：遊園地
第５位 双子座
良くも悪くもマイルールが出てしまうので、一緒にお出かけする相手を選びましょう。自分のファンのような立ち位置の人に、喜んでついて来てもらうと良いです。
おすすめスポット：弓道体験
第６位 獅子座
知らず知らずの内に変なキャラクターを作ってしまいます。仲良くしたいのに、気付かない内に壁を作ってしまうでしょう。ダメな自分も頑張って見せると良いです。
おすすめスポット：ランチバイキング
第７位 射手座
一緒にお出かけする人の予定や頭の中が忙しいでしょう。相手のことを掴みきれないお出かけになりそうです。ゆったりしているだけで楽しめるプランにしましょう。
おすすめスポット：フラワーパーク
第８位 牡牛座
自分はワクワクしていても、それが一緒にお出かけする相手に伝わりません。マイペースな行動の中でも、「嬉しい」「楽しい」などの言葉を口にしましょう。
おすすめスポット：映画館
第９位 乙女座
一緒にお出かけする人との価値観のズレが起きやすいです。それを寛大に受け止めてあげたいくらいの、何が起きても大事な人とお出かけすると良いでしょう。
おすすめスポット：バーベキュー
第10位 蠍座
一緒にお出ぁけする人に、色々悩まされそうです。出される要求も見せられる表情も、何かしらの圧力を感じます。あまり真剣には受け止めないでいましょう。
おすすめスポット：美術館
第11位 水瓶座
大勢の人達がいるところに出かけてしまうと、他の人達の行動や価値観にショックを受けたり疲れたりしてしまいそうです。静かな所にお出かけしましょう。
おすすめスポット：ウォーターパーク
第12位 魚座
モヤモヤしてしまう出来事がありそうです。自分の殻に閉じこもってしまう恐れもあるので、お家で楽しめるようなことをするのが良いでしょう。
おすすめスポット：自宅
あなたの《2026GWのお出かけ運》はいかがでしたか？ もちろん運勢というもは必ずしも決まったものではなく、自分の言動次第で変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてみてくださいね。＜占い：咲良（さら）＞