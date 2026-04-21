定時退社に「生意気だ」「社内の空気悪くしてる」と非難…過労でパニック障害になった新卒が「退職後3年」で見つけた答え【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自分の仕事を終え、定時に退社すると「社内の空気を悪くしている」と言われ、トイレの回数が多いからと行く前に報告を求められる。新卒で入った会社での理不尽な体験から心身共に不調を起こし退職した、けろちゃん(@kerochan_manga)さん。そんな自身の経験を描いた漫画「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」を紹介する。
■定時退社で怒られ、トイレも報告…理不尽な職場で心身が限界に
上司や先輩のおかしな指示のほかにも、仕事の仕方や働き方に疑問を持っていたけろちゃんさん。「定
時で帰ることなどを注意されていましたが、私も『こうしたほうが効率よくなるのでは？』と上司に生意気にも直談判していました。そこからさらに反感を買い、爆速スピードで私へ苦情や注意が相次いだのを覚えています」と当時を振り返る。
子どもの頃から先生に対しても直接意見を言うタイプだったため、「たかが新卒の私にムキになって八つ当たりしてバカみたいだな」と感じていたという。「あくまで私のいた会社に関してですが、会社のやり方に思考停止して従順に従う人を重宝していると気づき、私がこの会社にいることが間違っているんだなと思いました」
転職を決意したものの、貯金やスキルを考慮しすぐには動けなかった。しかしストレスは限界に達し、入社1年後に休職。そのまま復帰することなく退職し、その後3年間は働くことができなかったという。
■「私の人生どこから狂ったんだろう」3年の引きこもり生活と漫画執筆
「退職して約3年間ニートとして過ごしていました。会社を休職した時期にいろいろあって、親と縁を切り家を出たこともあり、退職後のニート1年目はドタバタしていました。2年目からは、もう引きこもりです」
布団から起き上がる気力もなく、「私の人生どこから狂ったんだろう」と天井を見つめ、過去に思いを馳せていたという。「漫画のタイトルどおり、パニック障害、適応障害、抑うつ状態の精神病になって会社を退職し、ニートになりました。ポテチを爆食いして気を紛らわせるむなしい日々が続いていたときに、漫画は布団の中でも描けたので『どうせならこのむなしさを形にして残すか』と、軽い気持ちで描き始めました」
3年目からは体調が落ち着き、岩盤浴に行くなど月1回のペースで少し遠出ができるようになり、少しずつ人間らしい生活を取り戻していった。
取材・文=松原明子
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