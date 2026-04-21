『映画きかんしゃトーマス』×ベネッセ初コラボ！抽選でトーマスグッズが当たる春のキャンペーン開催中
2026年5月29日(金)まで、ベネッセの英語教室ビースタジオで「『映画きかんしゃトーマス』公開記念コラボキャンペーン」が開催中。Webから無料体験レッスンに申し込むと、抽選で30人にきかんしゃトーマスグッズがプレゼントされる。トーマス好きキッズがいるパパやママは、この機会をお見逃しなく！
【画像】豪華ラインナップのトーマスグッズをチェック
■映画『いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』公開を記念した初タッグ
今回のコラボは、映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念して実現したもの。グローバルに活躍するトーマスの世界を通じて、子どもたちが英語や広い世界へ興味を持つきっかけになれば--そんな思いから企画された。
ビースタジオは0歳から通えるベネッセの英語教室で、幼児期から英語に触れたいファミリーに人気。映画のワクワクを、そのままリアルな英語体験へつなげられるのがこのコラボの魅力だ。
■抽選30名！トミカ・プラレールから絵本まで豪華景品がずらり
気になる景品のラインナップがこちら。
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス エントリーセット(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス トーマス(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス パーシー(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス ジェームス(5名)
・絵本『かくれんぼだーれだ？』(4名)
・さんかくクーピーペンシル(6名)
トーマスはもちろん、パーシーやジェームスまで主要キャラクターがそろい、プラレールや電車が好きな子にはたまらないセレクト。めくって遊べるトーマスの絵本や、小さな手でも持ちやすい三角形のクーピーまで、幅広い年齢の子が楽しめるラインナップだ。
キャンペーン期間中、ビースタジオの教室には映画公開を記念したフォトスポットが設置される。体験レッスンついでに、トーマスとの記念撮影を楽しもう。
参加方法はシンプル。ビースタジオ公式サイトから無料体験レッスンを申し込むだけでエントリー完了となる。近くの教室が見つかったら、まずは無料体験から始めてみよう。問い合わせはベネッセの英語教室(0120-815-896)まで。
■申し込み者全員にデジタルぬりえ＆壁紙をプレゼント
うれしいのは、Webから無料体験レッスンに申し込んだ人全員に、トーマスのデジタルぬりえと壁紙がプレゼントされること。ダウンロード期間は2026年5月29日(金)まで。スマートフォンからのみアクセス可能なので、申し込み後に届くサンクスレターからダウンロードしよう。
GWを前に、子どもの「英語が好き！」のきっかけづくりに動き出すなら今。締め切りは2026年5月29日(金)。トーマスと一緒に英語の扉を開いてみては。
(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】豪華ラインナップのトーマスグッズをチェック
今回のコラボは、映画『きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』の公開を記念して実現したもの。グローバルに活躍するトーマスの世界を通じて、子どもたちが英語や広い世界へ興味を持つきっかけになれば--そんな思いから企画された。
ビースタジオは0歳から通えるベネッセの英語教室で、幼児期から英語に触れたいファミリーに人気。映画のワクワクを、そのままリアルな英語体験へつなげられるのがこのコラボの魅力だ。
■抽選30名！トミカ・プラレールから絵本まで豪華景品がずらり
気になる景品のラインナップがこちら。
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス エントリーセット(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス トーマス(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス パーシー(5名)
・トミカ・プラレールブロック きかんしゃトーマス ジェームス(5名)
・絵本『かくれんぼだーれだ？』(4名)
・さんかくクーピーペンシル(6名)
トーマスはもちろん、パーシーやジェームスまで主要キャラクターがそろい、プラレールや電車が好きな子にはたまらないセレクト。めくって遊べるトーマスの絵本や、小さな手でも持ちやすい三角形のクーピーまで、幅広い年齢の子が楽しめるラインナップだ。
キャンペーン期間中、ビースタジオの教室には映画公開を記念したフォトスポットが設置される。体験レッスンついでに、トーマスとの記念撮影を楽しもう。
参加方法はシンプル。ビースタジオ公式サイトから無料体験レッスンを申し込むだけでエントリー完了となる。近くの教室が見つかったら、まずは無料体験から始めてみよう。問い合わせはベネッセの英語教室(0120-815-896)まで。
■申し込み者全員にデジタルぬりえ＆壁紙をプレゼント
うれしいのは、Webから無料体験レッスンに申し込んだ人全員に、トーマスのデジタルぬりえと壁紙がプレゼントされること。ダウンロード期間は2026年5月29日(金)まで。スマートフォンからのみアクセス可能なので、申し込み後に届くサンクスレターからダウンロードしよう。
GWを前に、子どもの「英語が好き！」のきっかけづくりに動き出すなら今。締め切りは2026年5月29日(金)。トーマスと一緒に英語の扉を開いてみては。
(C) 2026 Gullane (Thomas) Limited.
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。