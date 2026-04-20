ちいかわワールド全開で楽しもう♪思い出をパシャッと残せる【タカラトミー】「カメラでヤーッ!!」がAmazonで好評販売中！
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撮るたびにテンション上がる♡ちいかわと一緒に遊べる【タカラトミー】カメラでヤーッ!!がAmazonで人気！ぜひゲットしよう！
カメラで「ちいかわ」の世界をたいけんできる、液晶トイ。あなたのおうちに「ちいかわ」たちが現れたり、おへやにとうばつたいしょうが現れたり、カメラを使った遊びがたくさん。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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本体を左右上下に傾けて、キャラクターのかわいいアクションやボイスも楽しめる。
ウキウキ度をあげて、フレンド検定1級をめざそう。
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それぞれデザインの異なるリバーシブル着せ替えシート付属。
(C) TOMY (C)nagano / chiikawa committee
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