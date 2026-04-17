遊びながら学べる♪大人気キャラと知育体験！【バンダイ】アンパンマン マグパネル「パンこうじょうセット」がAmazonで登場中！
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くっつけて広がる遊びの世界！想像力を育む【バンダイ】アンパンマン知育マグパネルがAmazonで人気！
磁石でパチッと簡単に組み立て遊びができる「マグパネルシリーズ」から、「アンパンマン マグパネル パチッと知育！パンこうじょうセット」が登場！平面遊びから立体遊びまで楽しむことができ、空間把握力や想像力を育む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ドールやパンこうじょう、バイキンUFOなどのパーツや、自由にはめられるデコプレートで、シーンやストーリー遊びもできて遊びがさらに広がる。
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磁石でパチっと簡単に組み立てられ、直感的に遊べるから幼児期から組み立て遊びが楽しめる。平面遊びができるようになったら今度は立体遊びに！遊びながら図形にふれることで数学的センスや空間認識力が育まれる。
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