三田のフリーズドライメーカーが年1回のファン感謝祭「Cosmos Foods Market 2026」を4月18日に開催！開発者が作る1日限定スープが目玉
兵庫県三田市にあるフリーズドライ食品メーカー・コスモス食品で、ファン感謝イベント「Cosmos Foods Market(コスモスフードマーケット)2026」が2026年4月18日(土)に開催される。開催時間は10時から15時まで、雨天決行。約3000人の来場を見込む、本社まるごとが会場となる大型イベントだ。
【画像】イベント企画担当イチオシの特製フリーズドライスープ
これまで「CosmosPark EXPO」「青空市場」「あわたまフードマーケット」といったマルシェ型イベントを開催してきたコスモス食品。「また行きたい」という多くの声を受け、さらにスケールアップして開催するのが今回のコスモスフードマーケットだ。会場となるのは本社社屋および駐車場。理念である「宇宙・自然の恵みを、宇宙・自然の力で活かす」のもと、フリーズドライの製造現場の空気を感じながら、地元三田・神戸エリアの人気店を巡れる構成になっている。
■物販・ワークショップ・試食会まで盛りだくさん！目玉は「1日限定スープ」
物販コーナーでは、人気のスープやおみそ汁、普段はオンラインショップ限定の商品まで、フリーズドライ食品がずらりと並び、しかもお得に手に入る。フリーズドライ食品はお湯を注ぐだけで本格的な味わいが楽しめるので、日々の食事はもちろん、キャンプやアウトドア、もしもの時に備えたローリングストック用にもまとめ買いしておきたい。
フリーズドライ製法を学べる「コスモス食品お仕事体験広場」、オリジナル調味料が作れる料理教室、子ども向けのパッケージアートワークショップ「AWATAMA“パワー”プロジェクト」と、体験コンテンツも盛りだくさん。さらに来場者限定の新商品＆イチオシ商品発表会では、まだ世に出ていない試作品の試食もできる。
注目は、商品開発スタッフが手がける「1日限定のスープメニュー」。普段は工場の中で商品開発に向き合っているスタッフが、この日だけ自ら来場者に振る舞う一杯だ。イベント企画担当の稲毛優子さんも「来場者の皆様だけが味わえる、心を込めたこだわりの1杯をお楽しみいただけます」と太鼓判を押す。
■三田・神戸北区の人気店舗が集結
地元グルメ好きの人は、出展者リストもチェックしておきたい。三田と神戸市北区の人気カフェやロースター、雑貨店までが一カ所に集まる。
スイーツ目当てなら、三田市藍本の人気カフェ「march」が出すイベント限定スティックシューや、「穂々」の米粉で作るふっくら＆カリッとしたチュロスを。コーヒー派には2025年4月に三田市学園のSparkBase 1Fにオープンした自家焙煎コーヒーショップ「Boom Boom Coffee」や、古民家コーヒーロースタリー「SPIN-OFF COFFEE」(神戸市北区)を推したい。ほかにも、「URa」(神戸市北区)のスパイスカレー、「mamma」(神戸市北区)のスパイス辣油入りタコス、「Pono cafe」(三田市大原)の焼きおにぎりも見逃せない。
食べ物以外のジャンルも充実している。北欧のガーデンライフを提案する園芸店「tlahus(トラハス)」、テラリウム制作の「shida design(シダデザイン)」のほか、個性的な木工アイテムを販売する「LA・BO・RA TORIO」、三田市の若手ハンターたちによる射的や狩りにちなんだワークショップ「カリクル」と、1日を通して楽しめる構成になっている。
■「ここでしか体験できない特別な1日に」担当者の想い
イベント企画担当の稲毛さんは、「日頃よりお世話になっている皆様や、商品を愛してくださる皆様に、感謝の気持ちをお届けしたい。“ここでしか体験できない特別な1日”を過ごしいただければ」とコメント。食文化や食の技術を体験することで、食の未来や自然の大切さについて宇宙規模で考えるきっかけにしてほしいとも語る。
今週末の予定が空いているなら、三田まで足を伸ばしてみてはいかが。
「Cosmos Foods Market 2026」
開催日時：2026年4月18日(土)10時〜15時 ※雨天決行
場所：株式会社コスモス食品 本社(〒669-1333 兵庫県三田市下内神655番)
アクセス：JR西日本(福知山線/宝塚線)広野駅から徒歩約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】イベント企画担当イチオシの特製フリーズドライスープ
■物販・ワークショップ・試食会まで盛りだくさん！目玉は「1日限定スープ」
物販コーナーでは、人気のスープやおみそ汁、普段はオンラインショップ限定の商品まで、フリーズドライ食品がずらりと並び、しかもお得に手に入る。フリーズドライ食品はお湯を注ぐだけで本格的な味わいが楽しめるので、日々の食事はもちろん、キャンプやアウトドア、もしもの時に備えたローリングストック用にもまとめ買いしておきたい。
フリーズドライ製法を学べる「コスモス食品お仕事体験広場」、オリジナル調味料が作れる料理教室、子ども向けのパッケージアートワークショップ「AWATAMA“パワー”プロジェクト」と、体験コンテンツも盛りだくさん。さらに来場者限定の新商品＆イチオシ商品発表会では、まだ世に出ていない試作品の試食もできる。
注目は、商品開発スタッフが手がける「1日限定のスープメニュー」。普段は工場の中で商品開発に向き合っているスタッフが、この日だけ自ら来場者に振る舞う一杯だ。イベント企画担当の稲毛優子さんも「来場者の皆様だけが味わえる、心を込めたこだわりの1杯をお楽しみいただけます」と太鼓判を押す。
■三田・神戸北区の人気店舗が集結
地元グルメ好きの人は、出展者リストもチェックしておきたい。三田と神戸市北区の人気カフェやロースター、雑貨店までが一カ所に集まる。
スイーツ目当てなら、三田市藍本の人気カフェ「march」が出すイベント限定スティックシューや、「穂々」の米粉で作るふっくら＆カリッとしたチュロスを。コーヒー派には2025年4月に三田市学園のSparkBase 1Fにオープンした自家焙煎コーヒーショップ「Boom Boom Coffee」や、古民家コーヒーロースタリー「SPIN-OFF COFFEE」(神戸市北区)を推したい。ほかにも、「URa」(神戸市北区)のスパイスカレー、「mamma」(神戸市北区)のスパイス辣油入りタコス、「Pono cafe」(三田市大原)の焼きおにぎりも見逃せない。
食べ物以外のジャンルも充実している。北欧のガーデンライフを提案する園芸店「tlahus(トラハス)」、テラリウム制作の「shida design(シダデザイン)」のほか、個性的な木工アイテムを販売する「LA・BO・RA TORIO」、三田市の若手ハンターたちによる射的や狩りにちなんだワークショップ「カリクル」と、1日を通して楽しめる構成になっている。
■「ここでしか体験できない特別な1日に」担当者の想い
イベント企画担当の稲毛さんは、「日頃よりお世話になっている皆様や、商品を愛してくださる皆様に、感謝の気持ちをお届けしたい。“ここでしか体験できない特別な1日”を過ごしいただければ」とコメント。食文化や食の技術を体験することで、食の未来や自然の大切さについて宇宙規模で考えるきっかけにしてほしいとも語る。
今週末の予定が空いているなら、三田まで足を伸ばしてみてはいかが。
「Cosmos Foods Market 2026」
開催日時：2026年4月18日(土)10時〜15時 ※雨天決行
場所：株式会社コスモス食品 本社(〒669-1333 兵庫県三田市下内神655番)
アクセス：JR西日本(福知山線/宝塚線)広野駅から徒歩約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。