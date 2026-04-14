見た目はスリム、でもあなたの足をしっかり支える。日常を快適に【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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軽量EVAが生む柔らかな足裏感覚。歩くだけで心地よさに酔いしれる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
スリムなフォルムにステッチングとビッグNロゴが映える「430」が新登場した。アイレットとサドル部のNロゴを一体化させたサポートパーツを採用し、紐を締めることで甲まわりをしっかりホールド。見た目のスマートさだけでなく、安定したフィット感も備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ミッドソールには軽量性に優れたEVAを使用し、地面との設置感を高めるグラウンドコンタクトタイプにすることで、柔らかく自然な足裏感覚を実現。
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200グラム以下という驚くほどの軽さが、ウォーキングや健康維持の運動はもちろん、普段履きや通勤・通学まで幅広いシーンで快適な足元を支えてくれる。
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軽快さとサポート性を両立した、毎日に取り入れやすい万能スニーカーだ。
軽量EVAが生む柔らかな足裏感覚。歩くだけで心地よさに酔いしれる【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
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