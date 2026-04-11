仕事での失敗、遅刻や忘れ物…「人の3倍かかる」社長の一言が突き刺さる！「発達障害グレーゾーン」の生きづらさ【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
ある日突然「発達障害グレーゾーン」の“特性”があると言われたら？「甘え」「怠慢」と疎まれる“生きづらさ”を描いた漫画がSNSで話題となっている。今回紹介するのは、 介護日記漫画『電子書籍と親父の介護』でヤングジャンプ40周年記念漫画賞エッセイ部門で佳作を受賞した漫画家・クロミツさん( @kuromitsu1510)。自分の特性である、発達障害グレーゾーンの“生きづらさ”を描く理由とは。
メンタルを崩し、クリニックに通っていたクロミツさん。医師からは「不安障害」と告げられていたが、通院を重ねるうちに、「自分は発達障害なのかもしれない」という疑念が湧いてきたという。
しかし、検査を受けた結果は、白でも黒でもない「発達障害グレーゾーン」。はっきりしないその位置づけに戸惑い、「何を言っているのかわからない」と感じたという。それでも気になり、ネットや書籍から情報を探しはじめるうちに、少しずつ腑に落ちていく感覚があったそうだ。
過去を振り返ると、思い当たることばかりだったというクロミツさん。仕事での失敗、遅刻や忘れ物、低い自己肯定感。さらに、会社を辞める際に社長から言われた「人が1年でできることを3年かかるかもしれない」という言葉。その一言が「私がグレーゾーンであることを決定づけるものだったかもしれません」と振り返った。
納得と同時に押し寄せたのは、「社会からスペックが低いと言われた気がした」という痛み。それでも、漫画として発信したことで状況は変わりはじめたそうで、「自分と同じ」という声が届き、「共感していただける方がいることに安心しました」と明かしてくれた。
センシティブな題材だからこそ迷いもあったが、それでも描く理由は、自分の中の「モヤモヤ」を形にするためだと語るクロミツさん。白か黒かでは語れない、その間にある感覚。もし少しでも引っかかるものがあるなら、本作、「灰低 生きづらい+グレーゾーン」を覗いてみてほしい。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
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