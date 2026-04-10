「Every cloud has a silver lining.」の意味は？落ち込んでいるときに思い出したい！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「どんな悪いことにも良い面がある」でした！

「Every cloud has a silver lining.」は直訳すると「どんな雲も裏は銀色に光っている」となることから「どんな悪いことにもよい面がある」という意味を持つフレーズ。

ちなみに、17世紀初頭のイギリスの詩人、ジョン・ミルトンの作品に登場する言葉ですよ。

「I lost my job, but every cloud has a silver lining because it gave me the opportunity to explore new career options.」

（私は仕事を失ったが、どんな状況でもポジティブな側面があると思うと、新しいキャリアの選択肢を探る機会が与えられたと考えることができる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。