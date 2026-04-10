スヌーピーが変装するフライング・エースをモチーフにしたプリントがポイント！こだわりのボーダーロンTがセンソユニコから発売中
「センソユニコ」が手がけるスヌーピーをモチーフにしたブランド「SNOOPY×VOYAGES」から、春にぴったりな個性派ボーダーロンTが発売中。
【写真】スヌーピーが変装するフライング・エースをモチーフにした「センソユニコ」こだわりのボーダーロンTを見る
「ボーダーロンT」(各1万8700円)は、変装の名人・スヌーピーが扮するフライング・エースが主役！ピッチの異なる3種類のボーダーを組み合わせ、赤いステッチをアクセントにあしらうなど、細部にまでこだわりが光るデザインだ。
カラーはグレーとブルーの2色。どちらもベースカラーが白なので、さわやかな印象を与えてくれる。
横向きで描かれることの多いフライング・エースが振り返りポーズで描かれているのも大きな特徴！プリント位置にも個性が冴える。また、ネック部分にはスヌーピーのイラスト入りネームタグもあしらわれていて、バックスタイルまでかわいらしい。
以上のアイテムは、「センソユニコ」のオンラインストアで購入可能。肌寒い日はアウターを羽織って、暖かい日は1枚でと、今買ってすぐに大活躍するアイテム。ぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーが変装するフライング・エースをモチーフにした「センソユニコ」こだわりのボーダーロンTを見る
「ボーダーロンT」(各1万8700円)は、変装の名人・スヌーピーが扮するフライング・エースが主役！ピッチの異なる3種類のボーダーを組み合わせ、赤いステッチをアクセントにあしらうなど、細部にまでこだわりが光るデザインだ。
カラーはグレーとブルーの2色。どちらもベースカラーが白なので、さわやかな印象を与えてくれる。
横向きで描かれることの多いフライング・エースが振り返りポーズで描かれているのも大きな特徴！プリント位置にも個性が冴える。また、ネック部分にはスヌーピーのイラスト入りネームタグもあしらわれていて、バックスタイルまでかわいらしい。
以上のアイテムは、「センソユニコ」のオンラインストアで購入可能。肌寒い日はアウターを羽織って、暖かい日は1枚でと、今買ってすぐに大活躍するアイテム。ぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC