横浜スタジアムの真横に屋上BBQ施設が誕生！食材・ドリンク持ち込み自由、スポーツ観戦しながら楽しめる「THE BBQ BEACH THE LIVE」
横浜DeNAベイスターズの本拠地「横浜スタジアム」のすぐ隣に、今年3月、新たな屋上バーベキュー施設「THE BBQ BEACH THE LIVE」がオープンした。JR関内駅から徒歩約1分という好立地の屋上3階テラスにあるこのスペースは、食材とドリンクが持ち込み自由で、スポーツ観戦気分をそのままにバーベキューを楽しめる新感覚のスポット。試合前の決起集会から試合後の打ち上げ、企業懇親会など、さまざまなシーンで活用できる全56席の屋上テラスで、観戦とグルメのどちらも存分に満喫しよう。
【写真】「横浜スタジアム」と隣接したロケーションの「THE BBQ BEACH THE LIVE」
■駅から徒歩約1分の屋上に誕生した都市型バーベキュースペース
「THE BBQ BEACH THE LIVE」は、JR関内駅前「BASEGATE横浜関内」内の複合施設「THE LIVE Supported by 大和地所」の屋上3階テラスエリアに誕生した、時間貸し制のバーベキュースペースだ。「横浜スタジアム」と隣接したロケーションを活かし、観戦前後も含めたシームレスな一日を体験できるよう設計されている。
そして、駅から徒歩約1分というアクセスのよさは、関内エリアにおける都市型バーベキュー施設として際立つ強み。総席数56席で、2人から予約が可能なため、カップルやファミリーはもちろん、会社の懇親会や大人数のグループにも対応している。
■持ち込み自由✕団体・貸切対応で自由度の高いBBQ体験を
食材・ドリンクの持ち込みが自由な点もうれしい。手持ちの食材や好みのアルコールなどを持参できるため、コストを抑えながらバーベキューが楽しめる。料金は、席料と機材・備品・ゴミ回収費込みで、平日は大人2000円・小学生1000円、土日祝日やGW期間中は、大人2500円・小学生1250円と、利用しやすい価格体系を実現している。
アルコール飲み放題(1700円)や、ソフトドリンク飲み放題(500円)のオプションも用意されており、飲み物を持ち込まなくてもしっかり楽しめる。また、予約食材セット(2000円〜)もそろえているので、手ぶらでの来場にも対応する点も見逃せない。なお、団体利用や貸切も可能なため、社内イベントや大規模な記念パーティーにも活用できる。
■試合観戦と食を融合した新スタイル！スポーツを楽しみながらバーベキュー
施設内にはモニターが設置されており、「横浜スタジアム」の熱気と連動したスポーツ観戦とバーベキューを同時に楽しめる環境も整っている。白熱した試合を観戦しながら仲間と楽しむバーベキューは、スタジアムでの観戦とはひと味異なる特別な時間になるはずだ。
営業は3部制(1部 11時〜14時、2部 15時〜18時、3部 19時〜22時)で展開しており、試合のスケジュールに合わせて利用しやすい時間帯を選べるのも特徴。試合前の昼の部でエネルギーをチャージし、ナイターのあとは夜の部でゆっくり打ち上げるといったプランも立てやすい。
■ベイスターズコラボメニューも見逃せない！
「THE BBQ BEACH THE LIVE」では、横浜DeNAベイスターズとのコラボレーションメニューも用意している。スタジアム横ならではの雰囲気をさらに盛り上げるアイテムとして、ベイスターズファンはもちろん、初めて球場を訪れるという人にも一度は試してほしいラインナップだ。
コラボメニューは、「ベイスターズコラボ枝豆(パーティーサイズ)」「ベイスターズコラボBBQタンドリーチキン」「ベイスターズコラボBBQバジルチキン」の3種類。バーベキューの席を囲みながら、横浜の“青”をまとったコラボフードで観戦気分を高めよう。
これから「横浜スタジアム」へ足を運ぶ際は、「THE BBQ BEACH THE LIVE」もセットでチェックしてみてはいかがだろう。公式サイトから席を予約して、最高の観戦✕バーベキュー体験を楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■駅から徒歩約1分の屋上に誕生した都市型バーベキュースペース
「THE BBQ BEACH THE LIVE」は、JR関内駅前「BASEGATE横浜関内」内の複合施設「THE LIVE Supported by 大和地所」の屋上3階テラスエリアに誕生した、時間貸し制のバーベキュースペースだ。「横浜スタジアム」と隣接したロケーションを活かし、観戦前後も含めたシームレスな一日を体験できるよう設計されている。
そして、駅から徒歩約1分というアクセスのよさは、関内エリアにおける都市型バーベキュー施設として際立つ強み。総席数56席で、2人から予約が可能なため、カップルやファミリーはもちろん、会社の懇親会や大人数のグループにも対応している。
■持ち込み自由✕団体・貸切対応で自由度の高いBBQ体験を
食材・ドリンクの持ち込みが自由な点もうれしい。手持ちの食材や好みのアルコールなどを持参できるため、コストを抑えながらバーベキューが楽しめる。料金は、席料と機材・備品・ゴミ回収費込みで、平日は大人2000円・小学生1000円、土日祝日やGW期間中は、大人2500円・小学生1250円と、利用しやすい価格体系を実現している。
アルコール飲み放題(1700円)や、ソフトドリンク飲み放題(500円)のオプションも用意されており、飲み物を持ち込まなくてもしっかり楽しめる。また、予約食材セット(2000円〜)もそろえているので、手ぶらでの来場にも対応する点も見逃せない。なお、団体利用や貸切も可能なため、社内イベントや大規模な記念パーティーにも活用できる。
■試合観戦と食を融合した新スタイル！スポーツを楽しみながらバーベキュー
施設内にはモニターが設置されており、「横浜スタジアム」の熱気と連動したスポーツ観戦とバーベキューを同時に楽しめる環境も整っている。白熱した試合を観戦しながら仲間と楽しむバーベキューは、スタジアムでの観戦とはひと味異なる特別な時間になるはずだ。
営業は3部制(1部 11時〜14時、2部 15時〜18時、3部 19時〜22時)で展開しており、試合のスケジュールに合わせて利用しやすい時間帯を選べるのも特徴。試合前の昼の部でエネルギーをチャージし、ナイターのあとは夜の部でゆっくり打ち上げるといったプランも立てやすい。
■ベイスターズコラボメニューも見逃せない！
「THE BBQ BEACH THE LIVE」では、横浜DeNAベイスターズとのコラボレーションメニューも用意している。スタジアム横ならではの雰囲気をさらに盛り上げるアイテムとして、ベイスターズファンはもちろん、初めて球場を訪れるという人にも一度は試してほしいラインナップだ。
コラボメニューは、「ベイスターズコラボ枝豆(パーティーサイズ)」「ベイスターズコラボBBQタンドリーチキン」「ベイスターズコラボBBQバジルチキン」の3種類。バーベキューの席を囲みながら、横浜の“青”をまとったコラボフードで観戦気分を高めよう。
これから「横浜スタジアム」へ足を運ぶ際は、「THE BBQ BEACH THE LIVE」もセットでチェックしてみてはいかがだろう。公式サイトから席を予約して、最高の観戦✕バーベキュー体験を楽しもう！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。