忙しい朝でも時短調理！つぶすも混ぜるもこれ1台でOKの【山善】ハンドブレンダーがAmazonで人気！今すぐゲットしよう♪
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朝の1杯もあっという間に！つぶす＆混ぜる1台2役で簡単調理が叶う【山善】ハンドブレンダーがAmazonで好評販売中！
「つぶす」「混ぜる」がこれ1台であっという間に、面倒な下ごしらえの手間を省いてくれる1台2役のハンドブレンダー。離乳食作りやスムージーに手作りドレッシングまで、毎日の料理をサポート。
→【アイテム詳細を見る】
操作は運転ボタンを押すだけ、ワンプッシュで運転する簡単シンプル構造なのでどなたでも気軽に使用できる。さらに、540グラム軽量仕様で片手でもラクラク。
ポタージュスープやパスタソースなどを作る際は、金属製やプラスチック製のお鍋やボウルで直接調理することができるので洗い物の手間を減らせる。
※ガラス製や陶器などの割れやすいもの、袋やシリコン製などの破れやすかったり、やわらかく変形するものは使用しないでください。
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本体以外は全て水洗い可能、さらにボトルは食洗機にも対応。簡単にお手入れでき付着した食材をしっかり落とせて衛生的。ブレンダーは洗剤を少しいれた水またはぬるま湯の中で運転させることで汚れが落ちやすい。
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