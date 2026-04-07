【双子座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では荒れないでいましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
機転を効かせると楽になっていくことも多いです。いつもと同じ方法で頑張ってしまうと、どれだけ努力をしてもゴールに辿りつかないことが続いてしまうでしょう。仕事や公の場では、自分の理想や持ち味が認められないものに対してはやる気がなくなってしまいます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分をコントロールすることが課題になってくるようです。辛い流れになっても荒れたりしないことが、自分の立場を守ってくれます。強がることも控えましょう。シングルの方は、これからの人生観を変えていく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が真面目に向き合うことから逃げやすい時です。
｜時期｜
4月15日 言葉を巧みに操る ／ 4月16日 繋がりを感じる
｜ラッキーアイテム｜
キーホルダー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞