香り高いコーヒーでQOLも爆上げ‼【ティファール】のコーヒーメーカーがAmazonで好評販売中‼アロマモードで豆のおいしさを最大限引き出す！
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コーヒータイムに格の高いひといきを。【ブルーエア】のコーヒーメーカーがAmazonで好評販売中！香り高いコーヒーで朝やコーヒー休憩をさらに輝かせる！
ティファールから、芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカーが登場！直径45ミリメートルの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注くことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。アロマボタン搭載で、より香り高いコーヒーを楽しめる！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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「【ティファール】コーヒーメーカー 0.6L/5杯用 選べる2つのモード ドリップ式 「コーヒーメーカー メゾン ワインレッド」 CM4905JP」はドリップ式のコーヒーメーカーだ。ペーパーレスフィルターでコーヒーのアロマをしっかり抽出することができる。
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通常の2倍の時間をかけて抽出するアロマボタンでは、お湯が断続的に出ることでコーヒーの粉全体にゆっくりとお湯をふくませ、じっくり蒸らしながら抽出してより香り高いコーヒーに仕上げることができる。
しずくもれ防止機能も搭載。ポットを外してもしずくが漏れにくいため、保温プレートが汚れるのを防ぐことができる。
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給水はポットから簡単に。見た目もスタイリッシュなこのコーヒーメーカーで、日々のコーヒータイムを格上げしよう！
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