速乾性と動きやすさを両立した理想の一着！【チャンピオン】のこだわりが詰まったアウターがAmazonで販売中！
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軽やかな着心地でアクティブな毎日をサポート！【チャンピオン】が放つ機能的なアウターがAmazonで販売中！
ポリエステル100％の素材を採用し、優れた速乾性と軽やかな着用感を実現した。左胸に配されたワンポイントロゴが、シンプルながらも洗練されたスポーティーな印象を与える。日常のトレーニングからカジュアルな外出まで、シーンを問わず重宝する一着だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸汗速乾性に優れたポリエステル素材を使用しており、汗をかいてもベタつきにくく快適な状態を維持する。洗濯後の乾きも早いため、毎日のように気兼ねなく着用できる。→【アイテム詳細を見る】
身体の動きを妨げない軽快な設計により、スポーツやアウトドアシーンで抜群のパフォーマンスを発揮する。長時間着ていても疲れを感じにくい、ストレスフリーな仕上がりだ。
フルジップ仕様で着脱がスムーズに行えるため、外出時の細かな体温調節にも素早く対応できる。首元までしっかりカバーできるフード付きで、冷たい風からも身を守る。
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流行に左右されないオーソドックスなシルエットは、どんなボトムスとも相性が良くスタイルを選ばない。袖口や裾の仕様など細部まで丁寧に作られており、耐久性も申し分ない。
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