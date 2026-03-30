どんな路面でも軽快に歩ける！【ニューバランス】が贈るオフロード由来のカジュアルシューズがAmazonで販売中！
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足元に究極の安心感を！【ニューバランス】の歴史を紡ぐアイコニックスニーカーはAmazonで販売中！
ブランドの歴史を継承するアイコニックなモデルのシルエットを、現代的な装いにアップデートした一足。オフロード走行を想定した安定感のあるソール構造と、包み込むようなフィット感を実現している。時代を超えて愛される普遍的なデザインと機能性が融合した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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クッション性と安定性を両立したミッドソール構造を採用している。歩行時の着地衝撃を効果的に分散し、長時間の外出でも足裏への負担を最小限に抑えて快適さを維持する。→【アイテム詳細を見る】
アッパーには上質なスエードとメッシュ素材を組み合わせ、高い通気性と耐久性を実現した。足馴染みが良く、履き込むほどに自分の足の形にフィットしていく感覚を楽しめる。
アウトソールにはグリップ力に優れたラバーを使用し、多様な路面状況で確かな踏み出しを支える。凹凸のある意匠が滑りを防ぎ、街歩きから軽い散策まで安心して使用できる。
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丸みを帯びたクラシックなフォルムが、幅広いコーディネートに自然に溶け込む。落ち着いたカラーリングと象徴的なロゴが、大人のカジュアルスタイルに洗練された印象を与える。
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