「セサミストリート」フェアが全国で順次開催！エルモ、クッキーモンスター、アビーのグッズが大集合
エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード――世界中で愛されるセサミストリートの仲間たちのグッズが一堂に集まる売場が、2026年3月から全国各地の店舗で順次展開される。ここでは、注目グッズのラインナップと、開催スケジュールをまとめて紹介しよう。
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■ふわふわマスコットにキュートなポーチ！充実のラインナップ
会場には、幅広いジャンルのセサミストリートグッズが登場する。
ふわふわ手触りの「ボールチェーンマスコット」(2530円、アビーのみ3278円)をはじめ、仲良しキャラや大好物モチーフのミニマスコットがついた「ぬいぐるみ」(3960円、アビーのみ4950円)、寝そべり型の「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)などが並ぶ。いずれもキャラクターサインのネーム付きで、コレクション心をくすぐる仕上がり。
エルモやクッキーモンスターのフェイスをかたどった「フェイスパスケース」(1848円、アビーのみ2948円)はリールが伸びる実用派。カラフルなチェーンやロープでカバンにつけてもかわいい「ストラップチャーム」(1980円)、スマホカバーに入れやすいサイズの「ステッカー」(330円)と、手に取りやすい価格帯のアイテムも豊富。エルモのフェイス刺しゅうネームがポイントの「船型ポーチ」(1408円)、「ミニトート」(1628円)、A4サイズが入る「トートバッグ」(2178円)は、普段使いにぴったりのラインナップだ。
ほかにも、自動食器洗浄機・乾燥機にも対応した「アクリルカップ」(858円)が登場。透明のアクリル素材なので、バートやアビー、カウント伯爵たちのにぎやかなイラストと飲み物の色が重なって見た目にも楽しい。小さな子どものいるファミリーには、マイクロファイバー生地の「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)がおすすめ。フード付きですっぽり体を覆えるため、お風呂上がりの湯冷め対策や水遊びの際の日焼け防止にも活躍する。同シリーズの「吸水速乾ヘアドライタオル」(1760円)は、タオルバーにかけてかわいく使えるデザインとなっている。
ここで紹介した以外にも、会場ではいろいろなグッズが販売されているので、ぜひ売場を覗いてみて！
■全国38会場で順次開催中！近くの店舗をチェック
セサミストリートのフェアは全国各地で2026年3月から順次スタートしている。住んでいる地域や旅行先で立ち寄れる店舗をチェックしてみよう。
＜開催中・まもなく開催＞
愛知県：安城ロフト
開催期間：開催中〜2026年3月31日(火)
滋賀県：草津ロフト
開催期間：開催中〜2026年4月12日(日)
愛知県：名古屋みなとロフト
開催期間：開催中〜2026年4月5日(日)
神奈川県：TSUTAYA BOOK STORE ゆめが丘ソラトス
開催期間：開催中〜2026年4月19日(日)
高知県：TSUTAYA 中万々店
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
岐阜県：TSUTAYA BOOKSTORE カラフルタウン岐阜
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
広島県：TSUTAYA BOOKSTORE ラクア緑井
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
＜4月開催＞
東京都：京王アートマン笹塚店
開催期間：2026年4月4日(土)〜5月10日(日)
福岡県：インキューブ イオンモール大牟田店
開催期間：2026年4月3日(金)〜5月6日(水)
群馬県：ハイノート伊勢崎店
開催期間：2026年4月15日(水)〜5月31日(日)
岡山県：天満屋 ロフト津山店
開催期間：2026年4月17日(金)〜5月18日(月)
三重県：鈴鹿ロフト
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月18日(月)
福岡県：インキューブ イオンモール福津店
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月24日(日)
福岡県：インキューブ サンリブシティ小倉店
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月17日(日)
愛知県：精文館書店豊明店
開催期間：2026年4月25日(土)〜5月25日(月)
滋賀県：水口ロフト
開催期間：2026年4月25日(土)〜5月10日(日)
＜5月開催＞
福岡県：インキューブ アクロスモール春日店
開催期間：2026年5月1日(金)〜6月14日(日)
福岡県：インキューブ天神店
開催期間：2026年5月8日(金)〜5月28日(木)
大分県：インキューブ パークプレイス大分店
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月7日(日)
東京都：京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月14日(日)
埼玉県：ハンズ大宮店
開催期間：2026年5月17日(日)〜6月30日(火)
福岡県：TSUTAYA BOOKSTORE サンリブ三ヶ森
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
静岡県：谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
滋賀県：TSUTAYA BOOKSTORE 水口
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
広島県：天満屋 ロフト神辺店
開催期間：2026年5月23日(土)〜6月21日(日)
兵庫県：TSUTAYA BOOK STORE エキソアレ西神中央店
開催期間：2026年5月30日(土)〜7月12日(日)
＜6月開催＞
福岡県：インキューブ 木の葉モール橋本店
開催期間：2026年6月2日(火)〜6月28日(日)
福岡県：インキューブ イオンモール直方店
開催期間：2026年6月5日(金)〜6月28日(日)
群馬県：ハイノート未来屋書店高崎店
開催期間：2026年6月6日(土)〜7月12日(日)
東京都：京王アートマン高幡店
開催期間：2026年6月20日(土)〜7月26日(日)
鹿児島県：インキューブ イオンモール鹿児島店
開催期間：2026年6月22日(月)〜7月26日(日)
＜7月以降開催＞
福岡県：インキューブ久留米店
開催期間：2026年7月8日(水)〜8月31日(月)
群馬県：ハイノート高崎店
開催期間：2026年7月18日(土)〜8月31日(月)
広島県：天満屋 ロフト福山ポートプラザ店
開催期間：2026年7月22日(水)〜8月17日(月)
熊本県：インキューブ イオンモール熊本店
開催期間：2026年7月31日(金)〜8月30日(日)
東京都：京王アートマン新百合ヶ丘店
開催期間：2026年8月1日(土)〜8月30日(日)
長崎県：インキューブ佐世保五番街店
開催期間：2026年8月5日(水)〜9月23日(祝)
千葉県：インキューブ ユニモちはら台店
開催期間：2026年8月7日(金)〜8月31日(月)
千葉県：インキューブ八千代緑が丘店
開催期間：2026年8月7日(金)〜8月31日(月)
福岡県：インキューブ イオンモール香椎浜店
開催期間：2026年9月12日(土)〜10月14日(水)
新生活が始まる春は、身のまわりのアイテムを新しくしたくなる季節。通勤・通学に使えるトートバッグやパスケース、デスクまわりに置きたいアクリルカップなど、セサミストリートのグッズなら毎日の暮らしをちょっと楽しくしてくれるはず。エルモやクッキーモンスターの笑顔を相棒に、新しい日々を始めてみてはいかが？
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■ふわふわマスコットにキュートなポーチ！充実のラインナップ
ふわふわ手触りの「ボールチェーンマスコット」(2530円、アビーのみ3278円)をはじめ、仲良しキャラや大好物モチーフのミニマスコットがついた「ぬいぐるみ」(3960円、アビーのみ4950円)、寝そべり型の「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)などが並ぶ。いずれもキャラクターサインのネーム付きで、コレクション心をくすぐる仕上がり。
エルモやクッキーモンスターのフェイスをかたどった「フェイスパスケース」(1848円、アビーのみ2948円)はリールが伸びる実用派。カラフルなチェーンやロープでカバンにつけてもかわいい「ストラップチャーム」(1980円)、スマホカバーに入れやすいサイズの「ステッカー」(330円)と、手に取りやすい価格帯のアイテムも豊富。エルモのフェイス刺しゅうネームがポイントの「船型ポーチ」(1408円)、「ミニトート」(1628円)、A4サイズが入る「トートバッグ」(2178円)は、普段使いにぴったりのラインナップだ。
ほかにも、自動食器洗浄機・乾燥機にも対応した「アクリルカップ」(858円)が登場。透明のアクリル素材なので、バートやアビー、カウント伯爵たちのにぎやかなイラストと飲み物の色が重なって見た目にも楽しい。小さな子どものいるファミリーには、マイクロファイバー生地の「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)がおすすめ。フード付きですっぽり体を覆えるため、お風呂上がりの湯冷め対策や水遊びの際の日焼け防止にも活躍する。同シリーズの「吸水速乾ヘアドライタオル」(1760円)は、タオルバーにかけてかわいく使えるデザインとなっている。
ここで紹介した以外にも、会場ではいろいろなグッズが販売されているので、ぜひ売場を覗いてみて！
■全国38会場で順次開催中！近くの店舗をチェック
セサミストリートのフェアは全国各地で2026年3月から順次スタートしている。住んでいる地域や旅行先で立ち寄れる店舗をチェックしてみよう。
＜開催中・まもなく開催＞
愛知県：安城ロフト
開催期間：開催中〜2026年3月31日(火)
滋賀県：草津ロフト
開催期間：開催中〜2026年4月12日(日)
愛知県：名古屋みなとロフト
開催期間：開催中〜2026年4月5日(日)
神奈川県：TSUTAYA BOOK STORE ゆめが丘ソラトス
開催期間：開催中〜2026年4月19日(日)
高知県：TSUTAYA 中万々店
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
岐阜県：TSUTAYA BOOKSTORE カラフルタウン岐阜
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
広島県：TSUTAYA BOOKSTORE ラクア緑井
開催期間：2026年3月27日(金)〜5月10日(日)
＜4月開催＞
東京都：京王アートマン笹塚店
開催期間：2026年4月4日(土)〜5月10日(日)
福岡県：インキューブ イオンモール大牟田店
開催期間：2026年4月3日(金)〜5月6日(水)
群馬県：ハイノート伊勢崎店
開催期間：2026年4月15日(水)〜5月31日(日)
岡山県：天満屋 ロフト津山店
開催期間：2026年4月17日(金)〜5月18日(月)
三重県：鈴鹿ロフト
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月18日(月)
福岡県：インキューブ イオンモール福津店
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月24日(日)
福岡県：インキューブ サンリブシティ小倉店
開催期間：2026年4月21日(火)〜5月17日(日)
愛知県：精文館書店豊明店
開催期間：2026年4月25日(土)〜5月25日(月)
滋賀県：水口ロフト
開催期間：2026年4月25日(土)〜5月10日(日)
＜5月開催＞
福岡県：インキューブ アクロスモール春日店
開催期間：2026年5月1日(金)〜6月14日(日)
福岡県：インキューブ天神店
開催期間：2026年5月8日(金)〜5月28日(木)
大分県：インキューブ パークプレイス大分店
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月7日(日)
東京都：京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月14日(日)
埼玉県：ハンズ大宮店
開催期間：2026年5月17日(日)〜6月30日(火)
福岡県：TSUTAYA BOOKSTORE サンリブ三ヶ森
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
静岡県：谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
滋賀県：TSUTAYA BOOKSTORE 水口
開催期間：2026年5月20日(水)〜7月5日(日)
広島県：天満屋 ロフト神辺店
開催期間：2026年5月23日(土)〜6月21日(日)
兵庫県：TSUTAYA BOOK STORE エキソアレ西神中央店
開催期間：2026年5月30日(土)〜7月12日(日)
＜6月開催＞
福岡県：インキューブ 木の葉モール橋本店
開催期間：2026年6月2日(火)〜6月28日(日)
福岡県：インキューブ イオンモール直方店
開催期間：2026年6月5日(金)〜6月28日(日)
群馬県：ハイノート未来屋書店高崎店
開催期間：2026年6月6日(土)〜7月12日(日)
東京都：京王アートマン高幡店
開催期間：2026年6月20日(土)〜7月26日(日)
鹿児島県：インキューブ イオンモール鹿児島店
開催期間：2026年6月22日(月)〜7月26日(日)
＜7月以降開催＞
福岡県：インキューブ久留米店
開催期間：2026年7月8日(水)〜8月31日(月)
群馬県：ハイノート高崎店
開催期間：2026年7月18日(土)〜8月31日(月)
広島県：天満屋 ロフト福山ポートプラザ店
開催期間：2026年7月22日(水)〜8月17日(月)
熊本県：インキューブ イオンモール熊本店
開催期間：2026年7月31日(金)〜8月30日(日)
東京都：京王アートマン新百合ヶ丘店
開催期間：2026年8月1日(土)〜8月30日(日)
長崎県：インキューブ佐世保五番街店
開催期間：2026年8月5日(水)〜9月23日(祝)
千葉県：インキューブ ユニモちはら台店
開催期間：2026年8月7日(金)〜8月31日(月)
千葉県：インキューブ八千代緑が丘店
開催期間：2026年8月7日(金)〜8月31日(月)
福岡県：インキューブ イオンモール香椎浜店
開催期間：2026年9月12日(土)〜10月14日(水)
新生活が始まる春は、身のまわりのアイテムを新しくしたくなる季節。通勤・通学に使えるトートバッグやパスケース、デスクまわりに置きたいアクリルカップなど、セサミストリートのグッズなら毎日の暮らしをちょっと楽しくしてくれるはず。エルモやクッキーモンスターの笑顔を相棒に、新しい日々を始めてみてはいかが？
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop