どんな服にもこれ一足で決まる！【アディダス】が放つ王道デザインのローカットシューズがAmazonで販売中！
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不朽の名作が現代に蘇る！【アディダス】の洗練されたコートスタイルスニーカーはAmazonで販売中！
クラシックなテニスシューズのシルエットを現代的にアップデートした一足。滑らかな合成皮革のアッパーに象徴的なスリーストライプスを配し、クッション性に優れたソックライナーが快適な履き心地を提供する。時代に左右されないミニマルなデザインが魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アッパーには耐久性の高い合成皮革を使用しており、汚れに強く手入れが簡単だ。滑らかな質感が足元に清潔感を与え、長期間の使用でも型崩れしにくい丈夫な作りになっている。→【アイテム詳細を見る】
独自のクッション技術を採用したソックライナーが、足裏にソフトにフィットする。歩行時の衝撃を優しく吸収するため、街歩きや長時間の外出でも足が疲れにくく快適だ。
丈夫なラバーカップソールを装備しており、優れたグリップ力と安定感を実現している。摩耗に強いため毎日履いても減りにくく、確かな踏み出しを長期間サポートしてくれる。
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サイドにあしらわれたアイコニックなラインが、シンプルな配色にスポーティーなアクセントを加える。カジュアルからきれいめまで、あらゆるスタイルに馴染む汎用性の高いデザインだ。
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