自宅で本格カフェ気分♪ふわふわ泡ミルクが簡単に作れる【ツヴィリング】電動ミルククリーマーがAmazonで絶賛販売中！
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忙しい朝も手軽にカフェ気分♪ふわふわ泡が楽しめる【ツヴィリング】ミルククリーマーがAmazonで販売中！
ZWILLINGのエンフィニジー ミルクフォーマーは、温かいミルクも冷たいミルクも、ふわふわで均一なフォームに仕上げる。3つのモード（ホットフォーム・コールドフォーム・ホットミルク）を搭載し、カプチーノ、ラテ、アイスドリンクなど多彩なメニューに対応。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクトな電動式。回転が止まったら注ぎ入れるだけで、いつものドリンクが本格的に。
スチームをしないので、水分が入らずクリーミーな泡が長時間持続する。滑らかでツヤのある泡は、ラテアートにもチャレンジできる。
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ステンレス製の容器は保温性と耐久性に優れ、お手入れも簡単。自動停止機能付きで、設定温度に達すると加熱をストップ。家庭でもカフェクオリティの泡立ちを手軽に楽しめる。
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