ペット汚れや食べこぼしをしっかり洗浄！カーペット・ソファ・車内シートにも使える【アイリスオーヤマ】強力吸引×自動ポンプ搭載のリンサークリーナーがAmazonで販売中！
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ソファやラグの頑固な汚れも丸洗い感覚♪布製品を新品級に！【アイリスオーヤマ】ペット汚れや食べこぼしに！軽量＆コンパクトなリンサークリーナーがAmazonで販売中！
自動散水＆強力吸引。より日常で使いやすいコンパクトなサイズにリニューアル。持ち運びラクラク。家中、気軽にお掃除できる。使わない時はコンパクトに収納。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
リンサークリーナーだから、食べこぼしや粗相など布製品の汚れが水の力でキレイに。水を吹きかけて汚れを浮かせ、水と汚れを一緒に吸い込む。
洗浄ブラシ付きハンドツールで、落ちにくい汚れもブラシでこすり落とす。レバーを握ると自動で散水。長時間使用しても手が疲れにくい。800ミリリットルの清水タンクで広範囲に散水。
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MAX10,500Paのパワーで、水と汚れをしっかり吸引。皮脂が溶け始める温度は30〜40℃前後。しつこい汚れもお湯で浮かせてさっぱりキレイに。赤ちゃんやペットのいるおうちでもあんしん。人にも環境にもやさしい。
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