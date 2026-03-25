一歩先行くスポーツスタイル！【プーマ】が贈る洗練されたデザインのメンズアウターがAmazonで販売中！
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究極の着心地を体感せよ！【プーマ】の技術が光る多機能なフーデッドジャケットがAmazonで販売中！
このフーデッドジャケットは、リサイクルポリエステルを使用した環境に優しい裏毛素材を採用している。独自の吸汗速乾機能であるdryCELLテクノロジーを搭載しており、運動中も衣服内をドライで快適に保つ。スポーティーなレギュラーフィットで仕上げられた。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自の吸汗速乾テクノロジーを搭載しているため、激しい運動時でも汗を素早く吸収して外へ逃がす。常にさらっとした肌触りを維持できるため、長時間の着用でも快適だ。
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環境に配慮したリサイクルポリエステルを素材の一部に使用している。サステナブルな活動に貢献しながら、高い機能性とスポーツウェアとしての耐久性を両立させている。
身幅にゆとりを持たせたレギュラーフィットのデザインにより、動きやすさを確保している。スポーツシーンだけでなく、日常のカジュアルな外出着としても重宝する一着だ。
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フロントにはフルジップを採用しており、気温や体温に合わせた着脱がスムーズに行える。首元までしっかりカバーできるフード付きで、トレーニング時の防寒にも役立つ。
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