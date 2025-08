JISOOが魅せたトミー ヒルフィガーのカスタムルック。BLACKPINK「Deadline」ツアー NY公演で披露

BLACKPINKのワールドツアー「Deadline」のニューヨーク公演にて、トミー ヒルフィガーのブランドアンバサダーを務めるJISOO(ジス)が、同ブランドによる特別なカスタムルックを披露しました。2025年7月26日・27日、シティ・フィールドのステージに立ったジスは、アメリカン・クラシックとハイファッションの融合を体現するようなスタイルで観客を魅了しました。

YG Entertainment and BLISSOOジスは2024年秋にブランドアンバサダーに就任して以降、トミー ファミリーの一員として、ニューイヤーキャンペーンや2025年春のグローバルキャンペーンなどで存在感を発揮。彼女ならではの洗練されたセンスは、トミー ヒルフィガーのプレッピーなDNAに現代的な解釈を加え、ブランドの新たなアイコンとして注目されています。YG Entertainment and BLISSOOYG Entertainment and BLISSOO刺繍と構築美が光る、アーガイルビスチェルック26日に披露されたのは、トミー ヒルフィガーのブランドカラーであるレッド・ホワイト・ブルーのアーガイル柄が印象的な、ビスチェ風ボディスーツ。艶のあるサテン素材に、ビーズとクリスタルの刺繍を手作業で施した、きらめきに満ちたルックに仕上がっています。構築的なデザインと繊細なクラフトマンシップが共存し、アメリカン・プレップのヘリテージとクチュール的要素が美しく融合しました。YG Entertainment and BLISSOOYG Entertainment and BLISSOOドレープが魅せる動き──シルクシフォンのシャツドレス27日には、ブルーとホワイトのイサカストライプが際立つシルクシフォンのシャツドレスで登場。全面に配されたスパンコールとクリスタルの刺繍が、ステージライティングのもとで華やかに輝きました。ウエストを美しくマークしたデザインに加え、アシンメトリーなラップマキシスカートが生み出す流れるようなラインが、ジスの持つしなやかな強さとエレガンスを際立たせました。YG Entertainment and BLISSOOYG Entertainment and BLISSOOファッションと音楽が共鳴するステージ今回のカスタムルックは、衣装としての魅力だけでなく、ファッションアイテムとしての完成度の高さも際立ちます。ジスの美学とトミー ヒルフィガーのDNAが織りなすスタイルは、BLACKPINKのライブパフォーマンスにさらなる彩りを添え、ファッションと音楽の境界を越えた共鳴を感じさせるものでした。YG Entertainment and BLISSOOYG Entertainment and BLISSOO今後もジスとトミー ヒルフィガーのコラボレーションがどのように進化していくのか、ファッションシーンから目が離せません。#TommyHilfigerお問い合わせ:トミー ヒルフィガー カスタマーサービスTEL: 0120-266-484