毎日手に取りたくなる、計算された口当たりの良さ。シンプルさの中に魔法のような快適さ【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場中‼
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結露も熱さも寄せ付けない。機能的なフタが温度を守り、あなたのデスクや食卓を常に清潔に保つ【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場!
ステンレス製魔法びん構造を採用したこのカップは、飲み物の冷たさや温かさを驚くほど長くキープする。真空断熱構造のおかげで、熱々の飲み物を注いでも外側が熱くならず、しっかりとハンドルを握って楽しむことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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日常の使い勝手を考え抜いた設計も大きな魅力だ。氷をたっぷり入れても結露しにくいため、コースターを使わなくても大切なテーブルを濡らす心配がない。さらに、付属のフタは保温・保冷効果をさらに高めるだけでなく、気になる埃の侵入も防いでくれるため、動画でもわかる通り、オフィスでの作業中やリラックスタイムにも最適だ。
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特にこだわっているのが、丸みを帯びた飲み口の仕上げである。滑らかな口当たりは飲み物の味わいをより引き立て、使うたびに心地よさを実感させてくれるだろう。ステンレス製の頑丈さと、魔法びんブランドならではの高い機能性を兼ね備えながら、飽きのこないシンプルなデザインに仕上がっている。
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その滑らかな質感と機能美を、ぜひあなたの手元で体感してみてはいかがだろうか。
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ステンレス製魔法びん構造を採用したこのカップは、飲み物の冷たさや温かさを驚くほど長くキープする。真空断熱構造のおかげで、熱々の飲み物を注いでも外側が熱くならず、しっかりとハンドルを握って楽しむことができる。
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日常の使い勝手を考え抜いた設計も大きな魅力だ。氷をたっぷり入れても結露しにくいため、コースターを使わなくても大切なテーブルを濡らす心配がない。さらに、付属のフタは保温・保冷効果をさらに高めるだけでなく、気になる埃の侵入も防いでくれるため、動画でもわかる通り、オフィスでの作業中やリラックスタイムにも最適だ。
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